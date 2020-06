‘Stanković je previše napadao premijera Andreja Plenkovića’

Kovačević je naglasio kako smatra da novinarstvo u kojem se napada sugovornika ili mu se ne daje prostor da u intervjuu obrazloži svoje misli, ''nije na nivou''

<p>Programsko vijeće HRT-a u ponedjeljak je na sjednici primilo na znanje Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora HRT-a s Vladom za 2019. te o ispunjenju obveza javne radiotelevizije definiranih Zakonom o HRT-u, no izraženi su prijepori o emisiji ''Nedjeljom u dva''.</p><p>Naime, jučerašnji intervju u emisiji "Nedjeljom u dva" urednika i voditelja <strong>Aleksandra Stankovića </strong>s premijerom <strong>Andrejom Plenkovićem </strong>pojedini članovi vijeća ocijenili su od - odličnog, ni približno odličnog do isljedničkog.</p><p>Za prihvaćanje Izvješća o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora HRT-a s Vladom za 2019. glasovalo je četiri, a protiv je bilo dvoje članova Programskog vijeća HRT-a, koje u punom sastavu ima jedanaest članova i donosi odluku natpolovičnom većinom.</p><p>Član Vijeća iz redova zaposlenika Stipe Alfier osvrnuo se na kvalitetu recentnog televizijskog programa HRT-a, pohvalivši jučerašnju emisiju ''Nedjeljom u dva'' Aleksandra Stankovića s premijerom Andrejem Plenkovićem. Ocijenio je to kao 'odličan intervju' i kao dokaz da na HRT-u ''postoje ljudi koji mogu napraviti kvalitetan program''.</p><p>Alfier je dodao kako treba preispitati angažiranje ljudi izvan HRT-a u programu, kao otkup i način odabira serija i emisija iz vanjske produkcije.</p><p>Glavni urednik HTV-a i Međunarodnog programskog kanala <strong>Bruno Kovačević </strong>ocijenio je, pak, da ''taj intervju ni približno nije bio na nivou da bi bio odličan''.</p><p>Kovačević je naglasio kako smatra da novinarstvo u kojem se napada sugovornika ili mu se ne daje prostor da u intervjuu obrazloži svoje misli, ''nije na nivou''. Sugovorniku se uvijek mora dati mogućnost da kaže svoje pozitivne stavove, dodao je.</p><p>Alfier je, pak, kazao kako je 'pravi intervju' onaj u kojem se sugovorniku, nakon što izbjegava odgovor, i po peti put postavlja pitanje, odnosno – novinar inzistira na odgovoru.</p><p>No, član Programskog vijeća, povjesničar Ivo Lučić, takav je tip intervjua ocijenio ''isljedničkim novinarstvom''.</p><p>Član Vijeća iz redova zaposlenika Dean Šoša upozorio je da HRT nema politički magazin u prime timeu, za razliku od komercijalnih televizija čiji voditelji zbog toga postaju ''zvijezde'',a HRT gubi kredibilitet.</p><p>Iskazao je potrebu da javna radiotelevizija poveća kvalitetu i proizvodnju emisija iz kulture te znanosti i obrazovanju, s čime su se složili i ostali članovi Programskog vijeća.</p>