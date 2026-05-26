Obavijesti

News

Komentari 2
NEDJELJOM U 2

Stanković najavio novog gosta u 'Nu2', gledatelji oduševljeni: 'Ova emisija se ne propušta!'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Stanković najavio novog gosta u 'Nu2', gledatelji oduševljeni: 'Ova emisija se ne propušta!'
Foto: HRT

Stanković je na službenom profilu emisije otkrio temu nadolazeće emisije te najavio razgovor o percepciji vlastitih odluka i ljudskom ponašanju

Aleksandar Stanković najavio je novog gosta emisije Nedjeljom u 2, a njegova objava na društvenim mrežama odmah je izazvala niz reakcija gledatelja. U studio stiže stručnjak za neuromarketing Dalibor Šumiga, čiji je dolazak pobudio velik interes publike.

Stanković je na službenom profilu emisije otkrio temu nadolazeće emisije te najavio razgovor o percepciji vlastitih odluka i ljudskom ponašanju.

- Zašto je tako teško prepoznati vlastitu glupost i zašto smatra da su glupi ljudi opasniji od zlih pitat ćemo u nedjelju autora ove izjave stručnjaka za neuromarketing Dalibora Šumigu - stoji u objavi.

Nedugo nakon objave, uslijedili su brojni komentari gledatelja, a mnogi su izrazili zadovoljstvo izborom gosta i najavili da emisiju neće propustiti.

"Ooo super, jako zanimljiv čovjek. I pametan", "E ovo me zanima! Samo šteta što će glupi ovo gledati i opet neće skužiti da su glupi", "Odličan gost, jedva čekam", "Definitivno najbolji odabir gosta!!", "Odličan odabir gosta, gledamo", "Njega već dugo pratim. To moram gledati" pisali su obožavatelji emisije. 

Dalibor Šumiga poznat je kao specijalist za bihevioralni marketing i osnivač prve agencije za bihevioralni marketing u regiji. Široj publici poznat je i po javnim nastupima, predavanjima te aktivnostima na društvenim mrežama, gdje često govori o psihologiji potrošača i donošenju odluka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Iranci srušili dron. Izrael pozvao na evakuaciju u Libanonu
IZ MINUTE U MINUTU

Iranci srušili dron. Izrael pozvao na evakuaciju u Libanonu

87. DAN RATA Nakon skoro dva mjeseca prekida vatre, SAD je bombardirao iranske lansere raketa na jugu zemlje i brodove Revolucionarne garde.. Amerikanci su napade opisali kao samoobranu i optužili Iran za postavljanje mina u Hormuz
UŽAS KRAJ SAMOBORA Izbo je mladića (24) zbog jurnjave autom? Našli ga teško ranjenog
ISTRAGA TRAJE

UŽAS KRAJ SAMOBORA Izbo je mladića (24) zbog jurnjave autom? Našli ga teško ranjenog

Liječnička pomoć 24-godišnjaku je pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen, dok se 50-godišnjak udaljio. I njega su našli s teškim ozljedama
Voditelj Vodoopskrbe u ZG-u dao ostavku zbog izvida. Evo što su priopćili iz Holdinga
SVE KOMENTIRAO I TOMAŠEVIĆ

Voditelj Vodoopskrbe u ZG-u dao ostavku zbog izvida. Evo što su priopćili iz Holdinga

Tomašević je na konferenciji za novinare rekao kako smatra da je Blažević ispravno postupio podnošenjem ostavke kako ne bi bio teret Vodoopskrbi i odvodnji u trenutku kada ta tvrtka pokreće, kako je naveo, najveći kapitalni projekt u povijesti Zagreba

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026