Stanković najavio novog gosta u 'Nu2', gledatelji oduševljeni: 'Ova emisija se ne propušta!'

Aleksandar Stanković najavio je novog gosta emisije Nedjeljom u 2, a njegova objava na društvenim mrežama odmah je izazvala niz reakcija gledatelja. U studio stiže stručnjak za neuromarketing Dalibor Šumiga, čiji je dolazak pobudio velik interes publike.

Stanković je na službenom profilu emisije otkrio temu nadolazeće emisije te najavio razgovor o percepciji vlastitih odluka i ljudskom ponašanju.

- Zašto je tako teško prepoznati vlastitu glupost i zašto smatra da su glupi ljudi opasniji od zlih pitat ćemo u nedjelju autora ove izjave stručnjaka za neuromarketing Dalibora Šumigu - stoji u objavi.

Nedugo nakon objave, uslijedili su brojni komentari gledatelja, a mnogi su izrazili zadovoljstvo izborom gosta i najavili da emisiju neće propustiti.

"Ooo super, jako zanimljiv čovjek. I pametan", "E ovo me zanima! Samo šteta što će glupi ovo gledati i opet neće skužiti da su glupi", "Odličan gost, jedva čekam", "Definitivno najbolji odabir gosta!!", "Odličan odabir gosta, gledamo", "Njega već dugo pratim. To moram gledati" pisali su obožavatelji emisije.

Dalibor Šumiga poznat je kao specijalist za bihevioralni marketing i osnivač prve agencije za bihevioralni marketing u regiji. Široj publici poznat je i po javnim nastupima, predavanjima te aktivnostima na društvenim mrežama, gdje često govori o psihologiji potrošača i donošenju odluka.