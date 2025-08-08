Stanovnici Trešnjevke u strahu: 'Gradilište se ruši, ali investitor ignorira zabranu. Strah nas je'

Na gradilištu stambene zgrade u Trakošćanskoj ulici na zagrebačkoj Trešnjevci od početka radova zabilježena su tri slučaja urušavanja dijela iskopa, a posljednja dva dogodila su se u razmaku od samo tjedan dana. Stanari okolnih zgrada izrazili su zabrinutost zbog sigurnosti svojih domova, navodeći buku, vibracije i osjećaj potresa kao učestale pojave, navodi HRT.

Radnici su jutros postavljali drvene grede, vreće s pijeskom i čelične stupove radi privremenog osiguravanja odronjenog dijela gradilišta. Prvo urušavanje dogodilo se 3. listopada na udaljenosti od desetak metara od najbliže stambene zgrade.

Stanari tvrde da se posljednja urušavanja intenzivno čuju i izazivaju nelagodu.

- Sreća što nije bilo radnika niti djece vani. To je buka slična potresu. Ovdje su kamene stijene, a sve je šuplje, pa nije čudo da se urušava - rekao je stanar Borna za HRT.

Njegov susjed Marko je dodao kako mu nije ugodno.

- Preživio sam oba potresa, nije mi bilo ugodno - rekao je.

Stanarka Gordana komentirala je situaciju kao neprihvatljivu.

- Stalno nešto pucketa i trese. Nije dobro - rekla je. Na nju se odmah nadovezala druga stanarka.

- Ovo drugo urušavanje jako se čulo, odmah su krenuli sa sanacijom, ali očito nije bilo dovoljno, pa se dogodilo i treće - dodala je stanarka Viktorija.

Foto: HRT/Screenshot

Nakon dojave građana, na teren je izašla policija i ogradila gradilište, a obaviještena je i građevinska inspekcija.

Državni inspektorat potvrdio je da su inspektori obavili nadzor te utvrdili nepravilnosti u gradnji. Gradilište je zatvoreno službenim znakom, no investitor je unatoč zabrani nastavio s radovima.

- Građevinska inspekcija Državnog inspektorata je obavila inspekcijski nadzor na predmetnoj lokaciji te utvrdila nepravilnosti u gradnji. Slijedom navedenoga građevinska inspekcija je zatvorila gradilište postavljanjem službenog znaka. Nadalje, kontrolnim inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da je investitor unatoč naređenoj zabrani izvođenja građevinskih radova nastavio s istima - navodi se u odgovoru Inspektorata.

Foto: HRT/Screenshot

Protiv investitora će, kako dodaju, biti poduzete zakonom predviđene prekršajne i kaznene mjere.