Komentari 1
Stanovnicima Like od utorka dostupna je mobilna ljekarna

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Noć muzeja u Gradskoj ljekarni | Foto: Patricija Flikac/PIXSELL

Vrhovine, Jablanac, Kosinjski Bukovac, Donji Kosinj, Krasno i Korenica, mjesta su u koja će mobilna ljekarna dolaziti prema tjednom rasporedu

Stanovnicima Ličko-senjske županije od utorka je dostupna mobilna ljekarna koja će stanovnicima udaljenih ruralnih područja omogućiti da na jednostavan način dobiju sve neophodne lijekove i stručne savjete o pravilnoj primjeni terapije.

Vrhovine, Jablanac, Kosinjski Bukovac, Donji Kosinj, Krasno i Korenica, mjesta su u koja će mobilna ljekarna dolaziti prema tjednom rasporedu.

Svaki utorak, od 8 do 10 sati, bit će u Vrhovinama, a od 12 do 14 sati u Jablancu. Svaku srijedu, od 11 do 12 sati, dolazit će u Kosinjski Bukovac, a od 12 do 13 sati u Donji Kosinj.

Svaki petak, od 8 do 10 sati, usluge mobilne ljekarne moći će koristiti stanovnici Krasnog, a svake nedjelje, od 8 do 12 sati, Koreničani, objavila je Ličko-senjska županija.

Sporazum o davanju vozila mobilne ljekarne na uporabu i korištenje potpisali su Ministarstvo zdravstva, Ličko-senjska županija i Ljekarna Ličko-senjske županije, a posebno opremljeno vozilo, vrijedno više od 200.000 eura, nabavljeno financijskim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021.-2026.

