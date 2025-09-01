Užas u Austriji: Planinar umro nakon što su ga pregazile krave

Osamdesetpetogodišnji muškarac koji je bio na planinarenju sa suprugom i psom umro je u bolnici nakon što ga je pregazilo krdo krava u Ramsau am Dachsteinu u središnjoj Austriji, objavila je u ponedjeljak policija.

Obdukcija bi trebala utvrditi točan uzrok njegove smrti. Njegova 82-ogodišnja supruga nalazi se u bolnici s teškim ozljedama, ali je izvan životne opasnosti.

Par iz Beča naišao je na krdo krava s teladi dok su hodali po šumskom putu.

Preplašene krave su ih potom napale i pregazile.

Planinari koji su se našli u blizini i osoblje planinarskog doma pružili su prvu pomoć i pozvali hitne službe.

Planinari u austrijskim planinama često imaju opasne, ponekad i kobne, susrete s kravama. Stoka također pse doživljava kao prijetnju.