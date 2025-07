Starmer i Macron postigli su sporazum o migraciji i planu za Ukrajinu. Ovo su detalji...

Britanski premijer Keir Starmer i francuski predsjednik Emmanuel Macron su u četvrtak najavili strože migracijske kontrole i zaključili službeni posjet sporazumima o obrani, nuklearnoj suradnji i planovima za podršku Ukrajini u slučaju primirja.

Dvojica vođa su na zajedničkoj konferenciji za novinare u Londonu rekla da je dogovoren sustav vraćanja migranata prema kojemu će Britanija u Francusku deportirati ljude koji su bez dokumenata čamcima došli na njezin teritorij, a zauzvrat će iz Francuske primiti jednak broj legitimnih tražitelja azila koji u Britaniji imaju članove obitelji.

"Sretan sam što mogu najaviti naš današnji, revolucionarni pilot sporazum o vraćanjima (migranata). Po prvi put, migranti koji pristižu čamcima će biti zadržani i za kratko vrijeme vraćeni u Francusku", rekao je Starmer stojeći pored Macrona.

Izvor iz vlade je kazao da se predviđa oko 50 povrataka svakog tjedna, odnosno 2600 godišnje, što je tek dio od više od 35.000 dolazaka prošle godine. Više od 21.000 ljudi je dosad u 2025. stiglo čamcima u Britaniju, najviše za to razdoblje godine.

Politika, koja je slična dogovoru između Europske unije i Turske, nosi određeni rizik za Macrona, jer bi ga desničarski politički kritičari mogli pozivati na red što je pristao prihvatiti migrante koji žele živjeti u Britaniji.

Macron je kritizirao odluku Velike Britanije da napusti EU, rekavši da "su mnogi ljudi u vašoj zemlji objašnjavali da će vam brexit omogućiti da se učinkovitije borite protiv nezakonite imigracije", no to je dovelo do "posve suprotnog".

Francuski predsjednik je ranije govorio o potrebi rješavanja "faktora privlačnosti migracija", sugerirajući da bi svaki dogovor zahtijevao od Starmera da oteža život i rad u Britaniji migrantima koji nemaju legalni status.

Starmer je rekao da će britanska kampanja protiv nezakonitog rada, za koju je kazao da je "dosad neviđenih razmjera", značiti da poslovi koji su obećani migrantima više neće postojati.

Naglašavajući svoju želju za bližim vezama između dviju zemalja, oštećenim kada je Britanija napustila EU 2020., dvojica vođa su pristala ojačati obrambenu suradnju i sudjelovala u telekonferenciji takozvane "koalicije voljnih", zemalja koje namjeravaju podržavati Ukrajinu u slučaju primirja s Rusijom.

Pristali su na to da će Pariz biti novo sjedište koalicije koje će se nakon 12 mjeseci premjestiti u London. Skupina zemalja bi predstavljala silu koja će obnoviti kopnene snage, osigurati ukrajinski zračni prostor i podržavati sigurnost na moru.

"Podržavanje Ukrajine nije samo ispravna stvar, ono je ključno za sigurnost kod kuće", poručio je Starmer.

Obojica su obećala naručiti više krstarećih projektila Storm Shadow koje se koriste u Ukrajini i potpisali su sporazum o jačanju nuklearne suradnje u kojem će po prvi put stajati da se sredstva za odvraćanje dviju država mogu koordinirati.