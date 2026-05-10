Starmer pod pritiskom nakon izbornog debakla: 'Neću otići, ovo je desetogodišnji projekt'

Nakon katastrofalnih rezultata njegove Laburističke stranke na lokalnim izborima i odbijanja poziva da zbog njih odstupi, britanski premijer Keir Starmer ustvrdio je u nedjelju da je njegova vlada „desetogodišnji projekt”. Laburisti su na izborima prošli četvrtak zabilježili najgori poraz neke vladajuće stranke na lokalnim izborima u više od tri desetljeća, što potiče sve veći broj zastupnika da traže Starmerovu smjenu. Bivša ministrica u njegovoj vladi Catherine West najavila je da će tražiti potporu drugih zastupnika kako bi pokrenula postupak izbora novog čelnika, osim ako vlada do ponedjeljka sama ne poduzme korake za smjenu premijera.

U intervjuu za Observer, objavljenom u nedjelju, Starmer je rekao da će voditi Laburističku stranku i na idućim parlamentarnim izborima.

„Neću pobjeći od posla za koji sam izabran u srpnju 2024. Neću gurnuti zemlju u kaos”, naglasio je.

Ako bi on u nadolazećim tjednima ipak bio smijenjen, Britanija bi dobila svog sedmog premijera u posljednjih deset godina.

Starmerova vlada zasad ostaje odana premijeru. Ministrica obrazovanja Bridget Phillipson izrazila je uvjerenje da on može preokrenuti situaciju, kazavši u nedjelju za Sky News da će Starmer u govoru u ponedjeljak najaviti „svježi smjer” za Britaniju.

Catherine West, bivša zamjenica ministra vanjskih poslova dok je Starmer prošle godine nije smijenio, rekla je da će saslušati Starmerov govor u ponedjeljak prije nego što donese konačnu odluku o tome hoće li tražiti potporu 81 zastupnika potrebnih za pokretanje izbora za novo vodstvo.

Na pitanje je li vjerojatno da će prikupiti potreban broj glasova, West je za BBC kratko odgovorila: „Saznat ćemo”.

Starmer mora sazvati sljedeće nacionalne izbore u Britaniji najkasnije do 2029. godine.