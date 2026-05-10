Obavijesti

News

Komentari 1
NAJTEŽI PORAZ LABURISTA

Starmer pod pritiskom nakon izbornog debakla: 'Neću otići, ovo je desetogodišnji projekt'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Starmer pod pritiskom nakon izbornog debakla: 'Neću otići, ovo je desetogodišnji projekt'
Foto: Hannah McKay

Dok dio zastupnika već traži njegovu smjenu, Starmer tvrdi da neće „gurnuti zemlju u kaos” i najavljuje novi smjer za svoju vladu.

Nakon katastrofalnih rezultata njegove Laburističke stranke na lokalnim izborima i odbijanja poziva da zbog njih odstupi, britanski premijer Keir Starmer ustvrdio je u nedjelju da je njegova vlada „desetogodišnji projekt”.  Laburisti su na izborima prošli četvrtak zabilježili najgori poraz neke vladajuće stranke na lokalnim izborima u više od tri desetljeća, što potiče sve veći broj zastupnika da traže Starmerovu smjenu.  Bivša ministrica u njegovoj vladi Catherine West najavila je da će tražiti potporu drugih zastupnika kako bi pokrenula postupak izbora novog čelnika, osim ako vlada do ponedjeljka sama ne poduzme korake za smjenu premijera. 

NEĆE SUDJELOVATI U RATU Starmer: Velika Britanija neće sudjelovati u blokadi Hormuza
Starmer: Velika Britanija neće sudjelovati u blokadi Hormuza

U intervjuu za Observer, objavljenom u nedjelju, Starmer je rekao da će voditi Laburističku stranku i na idućim parlamentarnim izborima. 

„Neću pobjeći od posla za koji sam izabran u srpnju 2024. Neću gurnuti zemlju u kaos”, naglasio je. 

Ako bi on u nadolazećim tjednima ipak bio smijenjen, Britanija bi dobila svog sedmog premijera u posljednjih deset godina.

NAPADA SAVEZNIKE Trump opet luduje: Ismijavao Starmera i britanske 'pokvarene nosače zrakoplova'
Trump opet luduje: Ismijavao Starmera i britanske 'pokvarene nosače zrakoplova'

Starmerova vlada zasad ostaje odana premijeru. Ministrica obrazovanja Bridget Phillipson izrazila je uvjerenje da on može preokrenuti situaciju, kazavši u nedjelju za Sky News da će Starmer u govoru u ponedjeljak najaviti „svježi smjer” za Britaniju.

Catherine West, bivša zamjenica ministra vanjskih poslova dok je Starmer prošle godine nije smijenio, rekla je da će saslušati Starmerov govor u ponedjeljak prije nego što donese konačnu odluku o tome hoće li tražiti potporu 81 zastupnika potrebnih za pokretanje izbora za novo vodstvo.

POSJETIO GA ZELENSKI Keir Starmer ukrajinskom predsjedniku: Rusija ne smije imati koristi od rata u Iranu
Keir Starmer ukrajinskom predsjedniku: Rusija ne smije imati koristi od rata u Iranu

Na pitanje je li vjerojatno da će prikupiti potreban broj glasova, West je za BBC kratko odgovorila: „Saznat ćemo”.

Starmer mora sazvati sljedeće nacionalne izbore u Britaniji najkasnije do 2029. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ubio šefa krim policije u kafiću pa pucao u sebe. Doznajemo: Počinitelj već bio poznat policiji
DETALJI UŽASA U KRAPINI

Ubio šefa krim policije u kafiću pa pucao u sebe. Doznajemo: Počinitelj već bio poznat policiji

U pucnjavi do koje je došlo rano jutros u kafiću u Krapini je ubijen policajac (52), a počinitelj je nakon toga pucao u sebe te je prevezen u KB Dubrava helikopterom.
FOTO Ubijeni policajac bio je odlikovan, radio je i na zločinu koji je šokirao cijelu zemlju
UBOJSTVO U KRAPINI

FOTO Ubijeni policajac bio je odlikovan, radio je i na zločinu koji je šokirao cijelu zemlju

Ubijeni Robert Grilec (52) bio je šef krim policije. Za časnu i uzornu službu 2018. godine dobio je odlikovanje tadašnje predsjednice Grabar Kitarović.
Prvi putnici sišli s kruzera na kojem hara hantavirus. Odmah ih voze prema avionima...
IZ MINUTE U MINUTU

Prvi putnici sišli s kruzera na kojem hara hantavirus. Odmah ih voze prema avionima...

Putnici bez simptoma bit će prevezeni u samoizolaciju putem posebno organiziranog prijevoza, a ne redovitim komercijalnim letovima, objavio je Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026