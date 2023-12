Stečaj Name: Nakon 23 godine usvojen zahtjev za suđenje

Trgovački sud u Zagrebu, više od 23 godine nakon otvaranja stečaja Name, utvrdio je osnovanim zahtjev Croatia Osiguranja za suđenje u razumnom roku te je naložio donošenje odluke o prodaji zgrada Name u Ilici i na Kvaternikovu trgu do rujna 2024.

To rješenje donio je predsjednik zagrebačkog Trgovačkog suda Nino Radić na zahtjev Croatia Osiguranja (CO) podnesen u listopadu ove godine.

U zahtjevu CO-a stoji da je stečaj nad Namom d.d. otvoren još 23. lipnja 2000. te da je pravovremeno prijavljena tražbina i podnesena prijava razlučnog prava s osnova dugovanja kredita.

Navode i da je utvrđeno pravo namirenja CO-a iz vrijednosti nekretnina Name d.d., zgrada, vrtova i dvorišta u zagrebačkoj Ilici 4 do 6 (bivša zgrada "Kastner i Öhler" kraj Jelačićeva trga), nekretnina u Radićevoj ulici te zgrade Name na Kvaternikovu trgu.

Pozivajući se na prethodne presude, CO je isticao i da je napokon bila izvršena provedba potrebnih izmjena u zemljišnim knjigama te da ne postoje daljnje zapreke za pristup prodaji navedenih nekretnina.

CO je naveo da se stečaj vodi pune 23 godine, a nije poduzeta ni jedna radnja od stečajnog upravitelja niti suda kojom bi se pokrenuo postupak prodaje preostalih nekretnina u vlasništvu dužnika, njihovog unovčenja te pristupilo namirenju vjerovnika i okončanju stečaja.

Slijedom toga, CO zaključuje da im je bilo povrijeđeno Ustavom zajamčeno pravo na suđenje u razumnom roku.

S druge strane, u posljednjem rješenju poziva se na očitovanje ''uređujućeg'' suca iz studenog ove godine ''kako postupak nije bio okončan zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa koje je u tijeku stečajnog postupka trebalo riješiti, a čije rješavanje nije u nadležnosti ovog suda''.

Zaključuje se i da se ''neosporno radi o iznimno složenom predmetu''.

No, u svom rješenju predsjednik zagrebačkog Trgovačkog suda Nino Radića naglašava da se "uređujućem sucu" ni na koji način ne nalaže kako će tijela stečajnog postupka i sam stečajni sudac odrediti prodaju nekretnina. Dodaje i da je o prodaji ovlaštena odlučivati skupština vjerovnika.

Za postupanje po zahtjevu predlagatelja o suđenje u razumnom roku "za koje je predsjednik suda utvrdio da je osnovano, nalaže se u daljnjem roku od devet mjeseci definirati unovčenje stečajne mase'', zaključuje se u sudskom rješenju.