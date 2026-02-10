Stefano (28) iz Istre završio je jednu od najtežih jahačkih utrka

Proteklog vikenda u mjestu Alula u Saudijskoj Arabiji održalo se prestižno natjecanje daljinskog jahanja Fursan Cup. Alula je okupila najbolje jahače iz cijelog svijeta, a nastupilo je 198 jahača iz 71 zemlje. Među njima, nastupio je i uspješan jahač Stefano Osip (28) iz KK Istra, koji je završio na 47. mjestu.

Foto: Endurance team Istria





Predstavljao je Hrvatsku na utakmici CEI2* 120 kilometara, a uz Stefana na utakmici je nastupila i Laura Šapić iz KK Vinia. Staza se proteže u 4 kruga kroz pustinju i stijene u prirodnom obliku te je ovo jedna od najzahtjevnijih endurance staza za konja i jahača.

- Bila je to jako zahtjevna staza. Osam sati sam proveo u sedlu. Zanimljivo, ali jako teško - rekao nam je Stefano.

Stefano je jahao kobilu Mugherah al Ghazyah iz Saudijske Arabije te je završio utakmicu na 47. mjestu s prosječnom brzinom od 13,7 km/h. Utakmicu je uspješno završilo samo 83 jahačka para, a prolaznost od 42% pokazuje koliko je ova utakmica zahtjevna.

Ovim nastupom otvorio je sezonu natjecanja 2026. godine.

Foto: Endurance team Istria

Već 21. veljače jahače KK Istra očekuje međunarodna utakmica u Italiji gdje će uz Stefana nastupiti Barbara Šošić i Denisse Osip.