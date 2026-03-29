PALA SKUPINA U ZAGREBU

Sramotna banda: Muškarce su prisilili da glume invalide, vozili ih pred dućane i tjerali da prose

Piše Ivan Hruškovec,
Foto: PUZ

Četvero osumnjičenih predano je pritvorskom nadzorniku, dok se osumnjičena 39-godišnjakinja od ranije nalazi u Zatvoru u Zagrebu.

Zagrebačka policija dovršila je istragu nad dvojicom muškaraca starosti 36 i 57 godina te nad tri žene starosti 27, 32 i 39 godina zbog sumnje da su počinili kazneno djelo trgovanja ljudima na štetu 59-godišnjaka i 68-godišnjaka. Sumnja se da su osumnjičeni, zajedno i po prethodnom dogovoru, zlouporabili ranjivo psihosocijalno stanje oštećenih te stvorili odnos ovisnosti i nadzora nad njima.
 
Naime, s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi za sebe, sumnja policija, stekli su nadzor nad oštećenima te su ih, od početka prosinca 2025. do kraja ožujka 2026., iskorištavali za prosjačenje na području Zagreba, Varaždina, Velike Gorice i drugih mjesta u Hrvatskoj.
 
U navedenom su razdoblju, sumnja se, oštećene smjestili i skrivali u stambenim objektima na području grada Zagreba, odakle bi ih prevozili na prostore ispred trgovačkih centara te na druga mjesta s velikim protokom ljudi. Nadzirući ih tijekom prošnje, ujedno su pribavili različita pomagala za kretanje uključujući ortopedski nadomjestak i invalidska kolica, koja su oštećeni tijekom prošnje morali koristiti kako bi stvorili privid invaliditeta i na taj način kod građana izazvali osjećaj suosjećanja i potrebe za pomoći, a time za osumnjičene pribavili i više novca.
 
Novac koji su oštećeni pribavili na taj način, osumnjičeni bi im oduzimali te ga međusobno podijelili i zadržali za sebe.
 
Tijekom  kriminalističkog istraživanja policijski su službenici obavili pretragu kuće na području Zagreba koju su osumnjičeni koristili za smještaj oštećenih, a pri čemu su pronađena različita pomagala za kretanje za koje se sumnja da su korištena tijekom prosjačenja.
 
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenih je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Četvero osumnjičenih predano je pritvorskom nadzorniku, dok se osumnjičena 39-godišnjakinja od ranije nalazi u Zatvoru u Zagrebu.
 
U odnosu na oštećene osobe - žrtve trgovanja ljudima, policija je inicirala pružanje pomoći sukladno Nacionalnom Planu za suzbijanje trgovanja ljudima.
 

