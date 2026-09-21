Štern o cijenama goriva: 'Vlada je pokazala dobru volju, ali postoji granica do koje se može'

Noćas ponovno rastu cijene goriva, dok Vlada proširenjem tzv. sidrenih cijena želi povećati transparentnost i spriječiti da se rast troškova goriva prelije na druge proizvode i usluge. U emisiji Otvoreno gostovali su Željko Krevzelj iz Ministarstva gospodarstva, Kristina Bakula iz Udruge Glas poduzetnika, Dalibor Kratohvil, predsjednik Hrvatske obrtničke komore, te Davor Štern, bivši ministar gospodarstva.

Željko Krevzelj pojasnio je da je dvostruko iskazivanje cijena dio 11. paketa Vladinih mjera, a cilj je potaknuti potrošače na praćenje promjena cijena. Mjera je proširena na dodatne kategorije proizvoda i usluga od 10. rujna. Krevzelj je istaknuo da se nova pravila odnose na proizvode i usluge koji su postojali prije proširenja mjere te da Ministarstvo ne uvodi obvezu objave cjenika na internetskim stranicama ondje gdje cjenik ranije nije postojao. Kazne za nepoštivanje mjera kreću se od 3.000 do 30.000 eura, a odluke bi se trebale primjenjivati od 1. listopada.

Kristina Bakula iz Udruge Glas poduzetnika ocijenila je proširenje mjere problematičnim, posebno za male obrtnike poput poljoprivrednika, automehaničara i frizera. Upozorila je da bi dodatne administrativne obveze mogle značiti nove troškove, primjerice angažiranje informatičara za održavanje internetskih stranica i cjenika. Prema njezinu stajalištu, dodatni troškovi poduzetnika ne mogu biti mjera protiv inflacije jer bi, kako je navela, mogli dodatno povećavati troškove poslovanja.

- Ovo nije prva situacija da se ljudima dodatni troškovi opravdavaju "transparentnošću" ili borbom protiv inflacije. Sjetimo se da se nije ugasio problem obrtnika gdje su se pojedinim obrtnicima troškovi podignuli za 200 posto. Ni taj problem nismo riješili, a vi dolijevate ulje na vatru. Ljudi moraju angažirati informatičara. Što će poljoprivrednik postati preko noći informatičar. Doći će mu inspektor i reći: "imaš super rajčice, ali moraš osvježiti svoj cjenik ako imaš web stranicu. Nisi je ažurirao ujutro u osam sati".

Krevzelj je odgovorio da se obveza odnosi na one koji već imaju cjenike i istaknute proizvode te da su Ministarstvo i nadležna tijela pripremili upute za provedbu. Najavio je i nove pravilnike kojima bi se pravila trebala dodatno pojasniti.

Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil rekao je da među obrtnicima postoji zabrinutost zbog novih pravila i kratkog roka za prilagodbu. HOK je zbog toga zatražio povlačenje odluke. Kao primjer naveo je vlasnicu trgovine rabljene odjeće koja internetsku stranicu održava uz pomoć susjeda informatičara. Kratohvil je upozorio da neki obrtnici zbog novih obveza razmišljaju i o zatvaranju web-shopova. Istodobno je naglasio da HOK razumije namjeru Ministarstva, ali smatra da postojeći Zakon o zaštiti potrošača već uređuje pitanje baznih cijena te da obrtnicima ne bi trebalo nametati dodatne administrativne obveze.

Bivši ministar gospodarstva Davor Štern ocijenio je da se rasprava vodi u vrijeme velikih poremećaja na energetskom tržištu. Naveo je da je cijena dizela u posljednjih šest mjeseci porasla oko 50 posto, dok cijena nafte i dalje oscilira. Štern smatra da je potrebno spriječiti neopravdano prelijevanje velikih skokova cijena energenata na druge proizvode i usluge. Kao jednu od mogućnosti spomenuo je oporezivanje neopravdano ostvarenih prihoda i dobiti, ali je upozorio da ni takav porez ne predstavlja izravnu zaštitu potrošača. Istaknuo je da dvostruko iskazivanje cijena potrošačima ipak daje dodatnu mogućnost praćenja promjena cijena. Govoreći o novom poskupljenju goriva, Štern je upozorio da Vladine intervencije imaju svoje granice. Prema njegovim riječima, Vlada je dosad intervenirala kako bi ublažila rast cijena, ali takva politika ne može trajati neograničeno.