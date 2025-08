Stevandić: 'Dodik neće prestati djelovati, ne mogu mu ništa...'

Centralna izborna komisija BiH u srijedu je jednoglasno oduzela mandat Miloradu Dodiku, predsjedniku RS-a. Odluka će biti pravosnažna nakon roka za žalbe Kako je ranije najavljeno, bit će ostavljen rok za žalbe, a nakon toga se očekuje raspisivanje prijevremenih izbora u razdoblju od 90 dana, piše Klix.ba.

Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović smatra da je Komisija postupila u skladu sa zakonom.

- Moramo postupiti po sili zakona. Nemamo izbora. Mi donosimo odluke. Nema te mogućnosti da CIK ne provede tu odluku. Ona svakako podliježe žalbenom procesu pred Apelacionim odjelom Suda BiH pod uvjetom da advokatski tim podnese žalbu - ispričao je.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je za BiH medije da se Miloradu Dodiku ne može zabraniti djelovanje.

- Njegov utjecaj ne nesporan. On predstavlja politiku koja je dobila najviše glasova u BiH. Nije od stolica da je predate pa donesete drugu. Ne mogu ga staviti iza rešetaka, to je nemoguće. Ne mogu mu zabraniti političko djelovanje. Ono što je radio, radit će i od sada, a što će pisati na njegovoj stolici, to je njihova najveća greška. Ne odlučuju stolice i presude u Republici Srpskoj, odlučuju ljudi - rekao je Stevandić.