Stier: Predsjednica je riskirala pozivom Vučića u Zagreb, ali...

Bivši ministar vanjskih poslova i politički tajnik HDZ-a Davor Ivo Stier gostujući u Dnevniku Nove TV komentirao je skorašnji posjet srbijanskog premijera Aleksandra Vučića.

- Mislim da je tu predsjednica preuzela određeni rizik, ali opravdano. Trebalo je promijeniti kako se definira teren gdje se igra utakmica i po kojim pravilima. Ona je ovim potezom rekla da ne možemo dopustiti da Beograd može biti taj koji će definirati teren na kojem se igra utakmica i na taj način oblikovati odnos između Srbije i Hrvatske. Srbija je to pokušavala napraviti od 1945. godine. Sjetite se samo što je radio Kos početkom 90-ih, pa i sada s ovom izložbom UN-u, na način da veže hrvatski narod uz ustaštvo, fašizam itd. Predsjednica je s ovim potezom rekla kako ćemo mi određivati teren, da idemo rješavati one goruće probleme koji su u dobrom dijelu i posljedica politike Slobodana Miloševića agresije na Hrvatsku. Mislim da to treba biti ključ ovog susreta i početak rješavanja tih pitanja - rekao je Stier.

Upitan da komentira različite stavove predsjednice i ministarstva vanjskih poslova oko Vučićeva dolaska, Stier kaže da smo više puta mogli vidjeti dva različita pristupa, no sadržajno misli da nema velikih razlika.

- Premijer Plenković je govorio apropro ove izložbe u New Yorku da se nećemo dati uvući u tu diskusiju o drugom svjetskom ratu, jer mi smo se prema tome očitovali. Vrijeme je sada da rješavamo ove probleme koji su danas na dnevnom redu. Mislim, da i način na koji je predsjednica ovo postavila, pozivom Vučića da dođe u Zagreb, pokazuje kako sadržajno tu nema velikih razlika.

Je li moguće nakon susreta u Zagrebu riješiti status hrvatske manjine u Srbiji i hoće li se barem započeti razgovori oko kompleksne teme nestalih u Domovinskom ratu?

- Nadamo se da će ovaj kanal komunikacije pridonijeti tomu. U krajnjoj liniji, položaj hrvatske manjine i drugih manjina u Srbi je i dio poglavlja 23. u pregovorima između Srbije i Europske unije i bez ispunjavanja tog mjerila, to poglavlje se ne može zatvoriti. Čak i nakon zatvaranja, Hrvatski sabor će trebati ratificirati ugovor o pristupanju Srbije Europskoj Uniji. Prema tome, sve to treba imati u vidu i početi već sada rješavati probleme, a znamo da postoji još dosta problema vezanih uz položaj manjina - kazao je Stier.