Njemačka šalje Ukrajini 50.000 dronova: Koštaju 90 mil. eura

Njemačka financira nabavu 50 tisuća borbenih dronova za Ukrajinu, rekao je izvor upoznat s tim pitanjem, a riječ je o jednoj od najvećih poznatih kupnji dronova za Kijev koju je dosad provela neka od zapadnih vlada. Ukrajina se tijekom više od četiri godine rata protiv Rusije uvelike oslanjala na različite vrste bespilotnih vozila, a godišnje proizvodi milijune dronova dok ukrajinske snage svakodnevno izvode tisuće napada dronovima. Narudžba borbenih dronova odnosi se na Shrike FPV dronove koje proizvodi veliki ukrajinski proizvođač SkyFall, a opremljeni su softverom američke obrambeno-tehnološke tvrtke Auterion. Taj je softver namijenjen autonomnom praćenju i pogađanju pokretnih ciljeva u završnoj fazi leta.

Izvršni direktor Auteriona Lorenz Meier potvrdio je vrijednost ugovora, dodajući da on iznosi oko 90 milijuna eura te da ga je financirala jedna europska država. Meier je za agenciju Reuters rekao da su neki dronovi već isporučeni ukrajinskoj vladi, dok bi ostatak trebao biti isporučen tijekom ove godine.

SkyFall je potvrdio uključenost Njemačke, ali je rekao da tvrtka ne može komentirati detalje nabave.

Njemačko Ministarstvo obrane odbilo je komentirati, pozivajući se na operativnu sigurnost.

Ukrajinsko Ministarstvo obrane također je odbilo komentirati.

Shrike privukao pozornost Pentagona

Shrike, jeftini dron koji se u Ukrajini koristi od 2023. godine, nedavno je privukao pozornost u inozemstvu.

Verzija pod nazivom Shrike 10-F, koju proizvodi SkyFall u suradnji s britanskom tvrtkom Skycutter, nedavno je zauzela prvo mjesto u prvom krugu natjecanja koje je organizirao Pentagon, u sklopu inicijative vrijedne 1,1 milijardu dolara za nabavu stotina tisuća jednokratnih borbenih dronova. Auterion je priopćio da se njegov softver koristi u nekoliko prijavljenih rješenja na tom natjecanju.

Meier je rekao da Auterion ove godine pomaže u isporuci ukupno 100 tisuća dronova za Ukrajinu u suradnji s različitim proizvođačima hardvera, a financiraju ih brojne zapadne vlade.

To uključuje i ugovor Pentagona vrijedan 50 milijuna dolara za isporuku 33 tisuća dronova, za koje je rekao da su već isporučeni Ukrajini.

Prošlog mjeseca Velika Britanija objavila je da će ove godine osigurati 150 tisuća dronova za Ukrajinu kao dio šireg paketa financiranja vrijednog 752 milijuna funti (više od 880 milijuna eura).