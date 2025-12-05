Stigla optužnica za Geodeziju! Na 1.600 stranica opisali kako su izvlačili novac za kuće i brod

Preko 170 kutija sadrži spis zvan Geodezija, oko kojeg je premijer Plenković krenuo u rat s Europskom tužiteljicom Laurom Kövesi, sve zbog njegove miljenice Nine Obuljen Koržinek. Javna borba bila je oko nadležnosti, hoće li slučaj istraživati EPPO ili DORH, no predmet je ostao kod europskih istražitelja koji su Županijskom sudu u Zagrebu u ranim jutarnjim satima predali optužnicu na čak 1.600 stranica!

Među optuženima je i Davor Trupković, bivši glavni konzervator i ministarstvu i pomoćnik Nine Obuljen Koržinek. 24sata su još u prosincu 2023. godine skrenula pozornost na ulogu glavnog konzervatora.

Upozorili smo tad na njegovu povezanost s bivšim dekanom Alminom Đapom i profesorom Boškom Pribičevićem. Sva trojica su sad optuženi, a novac se izvlačio i preko tvrtke Geofocus, koju bez navođenja imena i spominje EPPO. Unatoč tome, ministrica Nina Obuljen Koržinek je ostavila Trupkovića na mjestu glavnog konzervatora, a u kasnijim izjavama je branila i posao s Geodetskim fakultetom te tvrdila da ništa nije preplaćeno i da su sve kontrolirali. Koliko su kontrole imali, sad će odrediti sud. U optužnici je čak pet koruptivnih kaznenih djela.

- Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu (Hrvatska) podigao je optužnicu protiv 29 hrvatskih državljana, među kojima su bivši pomoćnik ministra u Ministarstvu kulture i medija, bivši dekan Geodetskog fakulteta, bivši profesor te jednog trgovačkog društva. Tereti ih se, između ostaloga, za zlouporabu položaja i ovlasti, korupciju, nezakonito pogodovanje, krivotvorenje službenih isprava te pranje novca - piše EPPO u priopćenju.

Almin Đapo i Boško Pribičević su optuženi da su čak četiri godine manipulirali javnom nabavom Geodetskog fakulteta!

- Iz rezultata provedene istrage slijedi da su u razdoblju od svibnja 2019. do studenoga 2023. godine, bivši dekan i bivši profesor s Geodetskog fakulteta organizirali 27 postupaka javne nabave povezanih s četiri projekta, u kojima je sudjelovao Fakultet, ukupne vrijednosti 5.988.300 eura, od čega je 85% bilo sufinancirano sredstvima Unije. Isto tako slijedi da su okrivljenici manipulirali postupcima nabave s ciljem da određene tvrtke budu odabrane, dok im je zauzvrat dio plaćenog novca bio vraćen ili su prema njihovim uputama plaćani računi za njihove privatne potrebe. Drugi okrivljenici optuženi su za podnošenje nevaljanih ili precijenjenih ponuda kako bi osigurali odabir ponuda pogodovanih društava - piše EPPO.

Kad su u pitanju ove 'privatne potrebe', riječ je o mahom građevinskim radovima.

- Ovo je dobro, a sve ide preko projekta, a ne iz džepa direktno - jedna je od poruka koju je Đapo poslao supruzi. Uvjeravao ju je da će sve biti u redu kad je riječ o projektiranju njihove vikendice u Pisarovini. Gospođa Đapo bila je zabrinuta da će koštati više nego što su mislili. Na kraju ih projektiranje vikendice nije koštalo ništa jer im je projekt darovala tvrtka kojoj je Đapo namjestio natječaj za navodno čišćenje fasada. Cijela drvena vikendica s terasom sagrađena je, a da sa svojeg računa, kako EPPO vjeruje, ništa nisu platili. Tu je i vila s pet apartmana u Selinama pored Paklenice, koju je također izvučenim novcem sagradio profesor Boško Pribičević sa svojom životnom partnericom Vesnom Šeketom. Da stvar bude bolja, dio računa za izgradnju, poput ograde i stolarije, tvrtke i odvjetnički uredi kojima je dvojac namjestio da dobiju na natječaju, plaćali su direktno sa svojih računa. Nije ih bilo teško povezati s malverzacijama. Ali ni to nije bilo dosta!

- Bivši dekan i bivši profesor optuženi su i za trošenje projektnih sredstva za kupnju dvaju vozila koja su se koristila za osobne potrebe profesora i jednog drugog zaposlenika Geodetskog fakulteta. Uz to, sredstvima projekta kupili su motorni brod, koji nije korišten za projektne aktivnosti, već su ga dali u najam za nautički turizam. Nadalje, terete se da su u najmanje 266 slučajeva podnijeli lažne podatke za putne troškove i dnevnice za sebe i 9 članova projektnih istraživačkih timova i stručnih suradnika za putovanja koja nisu obavljena - piše EPPO.

Lažna i manjkava procjena štete od potresa

Davor Trupković, bivši pomoćnik Nine Obuljen Koržinek, odobrio je da se Geodetskom fakultetu isplati 3,2 milijuna eura za 3D snimanje zgrada, znajući da fakultet to ne može napraviti nego će napraviti tvrtka Almina Đape i Boška Pribičevića. No novac nije isplaćen.

- Sumnja se da je s tadašnjim dekanom dogovorio da će, u zamjenu za materijalnu korist, taj posao dokumentiranja biti povjeren Fakultetu, iako je znao da Fakultet za to nema kapaciteta i da će za taj posao angažirati tvrtku kojom upravljaju dekan i profesor. Prema prikupljenim dokazima, bivši pomoćnik ministra potvrđivao je izvješća bez odgovarajućih provjera, uključujući izvješća u kojima se lažno tvrdilo da je snimanje dovršeno ili su se navodili objekti za koje su radovi već bili plaćeni. Kao rezultat takvog postupanja, Ministarstvu su ispostavljeni računi s neosnovano uvećanim cijenama. Bivši zamjenik ministra odobrio je i četvrto izvješće u iznosu od 3,2 milijuna eura, ali isplata nije izvršena nakon što su državni službenici u Ministarstvu kulture i medija shvatili da su u izvješću navedeni objekti iz prethodnih izvješća - kaže EPPO.

I sad dolazimo do 'jabuke razdora' između Plenkovića i Kövesi. Javna svađa odnosila se na to tko je platio sve ove marifetluke uvaženih profesora. Sad imamo odgovor i na to pitanje. Prema optužnici, Ministarstvo je fakultetu platilo više od 2,5 milijuna eura, a novac je stigao i iz EU i iz državnog proračuna.

- Oko 800.000 eura prvo je plaćeno na teret Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) ali, kako nije proveden odgovarajući postupak javne nabave, za taj je iznos na kraju terećen Državni proračun Republike Hrvatske. 3D snimanje je preplaćeno za oko 900.000 eura na teret hrvatskog Državnog proračuna. Osim toga, posao dokumentiranja na četiri objekta morale su ponoviti druge tvrtke, što je dovelo do dodatnih troškova od oko 11 tisuća na teret Fonda solidarnosti EU i Državnog proračuna Hrvatske. Postupanjem okrivljenika prouzročena je ukupna šteta od 2,8 milijuna eura (1,2 milijuna eura proračunu Unije, 1,4 milijuna eura Državnom proračunu te 200.000 eura Geodetskom fakultetu). Istovremeno, svi su okrivljenici ostvarili nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 670.000 eura, od čega bivši dekan u iznosu od 140.000 eura, a bivši profesor u iznosu od 307.000 eura - piše EPPO.

Međutim, iz državnog proračuna je plaćeno tek kad nije uspjelo EU novcem što se smatra pokušajem prevare, a tu je i pokušaj isplate 3,2 milijuna eura. Uz to, omjer novca nije ključan kad se gleda čija je nadležnost.