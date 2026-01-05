Obavijesti

JAVLJA DORH

Stigla presuda u Dubrovniku: Albancu zaplijenili 700.000 eura na granici. Ovo je kazna

Dubrovnik: Mjere osiguranja na ulicama grada uoči dolaska ukrajinskog predsjednika Zelenskog | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Novac je pohranio tako što ga je zapakiranog u 28 vakuumskih vrećica sakrio unutar vozila...

U predmetu Općinskog državnog odvjetništva u Dubrovniku protiv okrivljenog državljanina Republike Albanije (1990.), zbog počinjenog kaznenog djela pranja novca iz članka 265. stavka 5. u svezi stavka 1. Kaznenog zakona, 30. prosinca 2025. zaprimljena je presuda Općinskog suda u Dubrovniku kojom je okrivljenik proglašen krivim što je 6. listopada 2025., na Međunarodnom cestovnom graničnom prijelazu Karasovići, prilikom izlaska iz Republike Hrvatske, u cilju prikrivanja nezakonitog podrijetla gotovog novca, prevozio skriveno u osobnom vozilu, gotovinski iznos od ukupno 702.385,00 eura u raznim apoenima, većinom manjih novčanih denominacija, što je karakteristično za novac pribavljen trgovinom drogom i to na način da je novac pohranio tako što ga je zapakiranog u 28 vakuumskih vrećica sakrio unutar vozila te dolaskom na državnu granicu, nije podnio prijavu carinskoj kontroli da prenosi novac u tom iznosu, a što je bio dužan sukladno čl. 40.a. st. 1. Zakona o deviznom poslovanju i čl. 3. st. 1. Uredbe (EU) 2018/1672 Europskog parlamenta i vijeća od 23. listopada 2018., u kojoj namjeri prijenosa novca nije uspio jer su ga u tom spriječili carinski službenici pronalaskom i oduzimanjem novca, javlja DORH. 

PREDLOŽEN ISTRAŽNI ZATVOR Trojac zbog ratnih zločina iz 1991. ide u istražni zatvor: Mučili su civile, napadali sela?
Trojac zbog ratnih zločina iz 1991. ide u istražni zatvor: Mučili su civile, napadali sela?

Navedenom presudom okrivljeniku je izrečena kazna zatvora u trajanju od jedne godine, a koja se neće izvršiti ukoliko okrivljenik u vremenu provjeravanja od pet godina ne počini novo kazneno djelo.

Na temelju članka 40. stavka 2. i 5. Kaznenog zakona okrivljeniku je izrečena i sporedna novčana kazna od ukupno 10.000,00 eura te su od njega temeljem članka 265. stavka 9. Kaznenog zakona trajno oduzeti vozilo Audi A5 kao i dva mobitela te je okrivljenik obvezan i snositi troškove kaznenog postupka u ukupnom iznosu od 500,00 eura.

Temeljem članka 265. stavka 9. Kaznenog zakona od okrivljenika je trajno oduzet novčani iznos od 702.385,00 eura koji predstavlja imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom.

Iznos od 702.385,00 eura (imovinska korist ostvarena kaznenim djelom), kao i iznosi od 10.000,00 eura (sporedna novčana kazna) i 500,00 eura (troškovi postupka) su već uplaćeni na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Navedena presuda je pravomoćna.

