Trojac zbog ratnih zločina iz 1991. ide u istražni zatvor: Mučili su civile, napadali sela?

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv trojice okrivljenika zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120. stavak 1. i ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz članka 122. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske, javljaju iz DORH-a. Riječ je o jednom državljaninu Republike Hrvatske (1956.), jednom državljaninu Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine (1962.) te jednom državljaninu Republike Hrvatske i Republike Srbije (1969.).

Naime, postoji osnovana sumnja kako su okrivljenici kao pripadnici diverzantskog voda tzv. Ratnog štaba Dvor 26. srpnja 1991. godine na području Dvora i okolice tijekom trajanja oružanog sukoba između regularnih vojnih i policijskih postrojbi Republike Hrvatske i oružanih formacija tzv. SAO Krajine počinili ratni zločin na štetu trojice civila hrvatske nacionalnosti i jednog zarobljenog hrvatskog policajca. Prvookrivljeni je ujedno i zapovjednik navedenog voda.

Postoji također osnovana sumnja da su pripadnici navedene postrojbe, zajedno s drugim postrojbama iz SAO Krajine, prethodno sudjelovali i u napadu na Zamlaču i Strugu, sela s većinski hrvatskim stanovništvom. U sklopu tog napada civile su tjerali u živi štit, pri čemu je više osoba ranjeno, a nekolicina je i poginula. Nakon što je dio ranjenih osoba, među kojima su i navedene žrtve, doveden u Dom zdravlja Dvor, pripadnici ove postrojbe fizički su i psihički maltretirali ranjenike i bolesnike, a istoga dana u večernjim satima drugookrivljenik i trećeokrivljenik trojicu civila odvezli su do mosta na potoku Žirovac te hicima iz vatrenog oružja usmrtili dvojicu, a treći je uspio pobjeći. Riječ je o činu koji se protivi odredbama Ženevskih konvencija za zaštitu ratnih zarobljenika i građanskih osoba te Dopunskog Protokola Ženevskim konvencijama. Okrivljenici su nakon toga do obale u blizini mosta preko potoka Žirovac dovezli i prethodno ranjenog te psihički i fizički zlostavljanog policajca. Zatim su ga izvukli iz kombija i u njega ispalili više hitaca iz vatrenog oružja.

Postoji i osnovana sumnja kako prvookrivljenik, kao osoba zapovjedno odgovorna za pripadnike svoje postrojbe, iako svjestan ozbiljne opasnosti od počinjenja zločina od strane pripadnika njegove postrojbe, protivno pravilima međunarodnog ratnog i humanitarnog prava o zaštiti civilnog stanovništva i postupanju s ratnim zarobljenicima, nije poduzeo ništa, odnosno kako je propustio spriječiti pripadnike svoje postrojbe u počinjenju opisanog zločina.

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu podnijelo je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv sve trojice okrivljenika radi neometanog odvijanja postupka za djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora kod kojeg su okolnosti kaznenog djela posebno teške (članak 123. stavak 1. točka 4. Zakona o kaznenom postupku).