Na 26. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje donesena je odluka o povećanju aktualne vrijednosti mirovine, koja od 1. srpnja 2026. iznosi 15,64 EUR, a isplata će početi u rujnu.
Stigle nove promjene vezane uz mirovine, evo o čemu je riječ
Na 26. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje održanoj 26. kolovoza 2026. donesena je Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine (AVM) od 1. srpnja 2026. koja iznosi 15,64 EUR, a izračunana je na temelju objavljenih službenih podataka Državnog zavoda za statistiku.
Budući da je AVM od 1. siječnja 2026. iznosio 14,84 EUR, a stopa povećanja AVM-a od 1. srpnja 2026. iznosi 5,40 %, novi AVM iznosi 15,64 EUR.
Stopa usklađivanja aktualne vrijednosti mirovine koja se primjenjuje 1. siječnja i 1. srpnja svake kalendarske godine određuje se tako da se zbroji stopa promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište koje mu prethodi i stopa promjene prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište koje mu prethodi.
Ako je udio stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u zbroju stopa manji ili jednak 50 %, stopa usklađivanja mirovina određuje se tako da se zbroji 15 % stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 85 % stope promjene prosječne bruto plaće. Ako je udio stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u zbroju stopa veći od 50 %, stopa usklađivanja mirovina određuje se tako da se zbroji 85 % stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 15 % stope promjene prosječne bruto plaće.
Udio stope promjene indeksa potrošačkih cijena u zbroju stopa promjene manji je od 50 %, što znači da se stopa godišnjeg rasta mirovina određuje tako da se zbroji 15 % stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 85 % stope promjene prosječne bruto plaće, tako da stopa usklađivanja od 1. srpnja 2026. iznosi 5,40 %.
Mirovine povećane prema novoj aktualnoj vrijednosti isplatit će se u rujnu (s mirovinom za kolovoz), zajedno s razlikom za srpanj 2026.
Na sjednici su donesene i Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2026., prema kojoj najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2026. iznosi 16,58 EUR, te Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2026., prema kojoj osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja, nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti iznosi 358,48 EUR.
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