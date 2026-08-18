Stigli rezultati analize vode u Lici: Evo što kažu iz HZJZ-a

U četvrtak 13. kolovoza 2026. godine provedeno je uzorkovanje vode na području Ličko-senjske županije, pri čemu su uzeta 22 uzorka vode za ljudsku potrošnju na mjestu potrošnje (na slavinama u objektima) i jedan uzorak iz vodospreme na otoku Rabu, javlja danas HZJZ.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti

U svim uzorcima koncentracije analiziranih PFAS spojeva nisu utvrđene, odnosno bile su ispod granice kvantifikacije ([0,0015] µg/L po pojedinom spoju).

Rezultati provedenih analiza pokazuju da je od 22 ispitana uzorka njih 21 ocijenjeno sukladnima jer su utvrđene koncentracije analiziranih parametara ispod maksimalno dopuštenih koncentracija (MDK) propisanih Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023, NN 88/2023).

Samo je jedan od uzoraka (na slavini u privatnom objektu) ocijenjen kao nesukladan i to zbog povišenih koncentracija olova. Vezano uz taj uzorak sa sigurnošću možemo tvrditi da svi nalazi povišenih koncentracija olova (ali i drugih metala) nisu povezani s kvalitetom vode koju distribuira isporučitelj vode već nedvojbeno ukazuju na probleme s kućnom vodoopskrbnom mrežom odnosno internim instalacijama jer u vodi koja se distribuira potrošačima s crpilišta Mrđenovac, Tonkovića vrilo i iz zahvata Hrmotine nisu utvrđene povišene koncentracije olova, kao što nisu utvrđene niti na slavinama na mjestima potrošnje koja su bila obuhvaćena monitoringom u javnim i privatnim objektima unutar istih zona opskrbe.

Kućna vodoopskrbna mreža obuhvaća cijevi, opremu i naprave koje se instaliraju između službenog mjesta isporuke odnosno priključka i slavine bilo u privatnom ili javnom prostoru. Granica razgraničenja između vodoopskrbne mreže isporučitelja vode i kućne vodoopskrbne mreže je službeno mjesto isporuke (priključak), kako je propisano Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23). Dakle, javni isporučitelj vodne usluge odgovoran je za isporuku zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju do priključka, a nakon priključka odnosno vodomjera odgovornost za osiguranje isporuke zdravstveno ispravne vode je na vlasnicima kuća, stanarima, upraviteljima objekata i imovine.

Metali, kao što su olovo, nikal, bakar, antimon, kadmij, krom i željezo, mogu se otpustiti iz materijala i predmeta/proizvoda koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju kao na primjer iz cijevi, spojnica, lukova, koljena, ventila, zasuna, slavina i drugo, što je osobito izraženo u slučajevima stagnacije vode odnosno kada se voda dulje vrijeme ne toči na slavini (npr. par dana ili tjedana).

Zato se građanima u čijim uzorcima vode će eventualno biti utvrđene povišene koncentracije olova preporučuje redovito ispiranje kućne mreže posebno nakon dužeg nekorištenja izljevnih mjesta (npr. preko vikenda, godišnji odmora i slično). Nakon što se uspostavi redovno korištenje na spornim slavinama provest će se ponovno uzorkovanje.