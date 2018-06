Zagrepčane iznenadio pljusak, tuča i grmljavina poharali Pulu

Iako je većinu dana bilo sunčano i vrlo toplo, baš kako je i najavljeno, Zagrepčane je poslijepodne osvježio proljetni pljusak. Sudeći po fotografijama, mnogi su jutros pogledali prognozu i ponijeli sa sobom kišobran ili kabanicu. Ipak, neke je pljusak ulovio nespremne...

POGLEDAJTE FOTOGALERIJU:

DHMZ javlja kako se u ostatku dana, uz jači razvoj oblaka, očekuju se i pljuskovi s grmljavinom, a lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 27 i 30 °C.

U ostatku zemlje bit će sunčano uz promjenljivu naoblaku te nestabilno. Uz povremeno više oblaka mjestimice će biti pljuskova i grmljavine, a lokalno je moguće i grmljavinsko nevrijeme. Vjetar u unutrašnjosti slab i ponegdje umjeren južni i jugozapadni, a na Jadranu jugo i istočnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30 °C.

Meteoalarm izdao upozorenje

Meteoalarm je izdao upozorenje od grmljavinskog nevremena za područje čitave Hrvatske.

Najveća vjerojatnost za grmljavinske pljuskove je u središnjoj Hrvatskoj, Lici i Gorskom kotaru te u primorskoj Hrvatskoj (70 posto). Na jugu Hrvatske mogućnost grmljavinskog nevremena iznosi 60 posto, a 50 posto na istoku zemlje.

Grmljavinsko nevrijeme zahvatilo jug Istre, Pula opet zaplivala

Snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom i tučom pogodilo je u utorak prijepodne Pulu i okolicu, javlja Glas Istre.

POGLEDAJTE FOTOGALERIJU:

Po podacima istarskoga portala Istrameta, najviše kiše palo je u Puli, 37 milimetara, a kiša je bila toliko jaka da su ponovno poplavljeni neki dijelovi grada. Najviše teškoća bilo je u samome gradskom središtu, gdje je zbog vode na prometnici ostalo nekoliko osobnih automobila.

Zapovjednik pulske Javne vatrogasne postrojbe Klaudio Karlović potvrdio je kako su pulski vatrogasci imali šest intervencija uglavnom radi ispumpavanja vode iz prostorija te jednu intervenciju u Medulinu, gdje se od udara groma zapalila trava.

U srijedu ponovno pljuskovi i grmljavina

U noći i ujutro ponegdje malo kiše, lokalno i grmljavinski pljuskovi, osobito u središnjoj unutrašnjosti i Dalmaciji. Potom djelomice i pretežno sunčano, no sredinom dana i osobito poslijepodne lokalno može biti jačeg razvoja oblaka i pljuskova s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar većinom slab promjenljiva smjera, uz obalu ponegdje zapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na Jadranu od 18 do 22, a najviša dnevna uglavnom između 25 i 30 °C, na istoku moguće i viša.