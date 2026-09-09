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neispunjavanje zakonskih uvjeta

Stiglo važno upozorenje iz Ministarstva financija: Građani, budite oprezni s ovom tvrtkom!

Piše HINA,
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Stiglo važno upozorenje iz Ministarstva financija: Građani, budite oprezni s ovom tvrtkom!
Foto: Canva (ilustracija)
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Ministarstvo financija upozorava građane na moguće rizike vezane uz poslovanje s tvrtkom Kredis.hr, koja je isključena iz registra zbog neispunjavanja zakonskih uvjeta.

Financijski inspektorat Ministarstva financija u srijedu je upozorio građane na rizik poslovanja s brendom Kredis.hr vezano za kupnju zlata i odobravanje potrošačkih kredita, objavljeno je na internetskim stranicama Ministarstva financija.

 Inspektorat je, naime, obavijestio potencijalne kupce investicijskog zlata i dužnike potrošačkih kredita da je izbrisao Easy Asset Management, sa sjedištem u Zagrebu, iz Registra pravnih i fizičkih osoba koje se bave prometom plemenitih metala i dragog kamenja. Razlog njegova brisanja iz tog registra je neispunjavanje zakonskih uvjeta, navodi se u priopćenju.

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 "Također, navedenoj pravnoj osobi koja posluje i pod komercijalnim brendom Kredis.hr istim je rješenjem na rok od 12 mjeseci zabranjeno obavljanje poslovne aktivnosti pružanja usluga potrošačkog kreditiranja zbog nezakonitosti utvrđenih u procesu nadzora provedbe mjera i radnji za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma", istaknuli su iz Financijskog inspektorata.

 Easy Asset Management registriran je za trgovinu na veliko metalima i metalnim rudama, prema podacima Fine, lani je po satima rada zapošljavao 81 djelatnika, ukupni prihodi su mu iznosili 22,90 milijuna eura ili  71,46 posto više u odnosu na prethodnu godinu, a neto dobit je udvostručena na 2,37 milijuna eura.

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