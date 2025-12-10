Obavijesti

SAM IZRAĐUJE MAČEVE

Stipe je napustio Njemačku pa postao Viking u BiH: 'Vikinški život počeo sam u rodnom selu'

Stipe je napustio Njemačku pa postao Viking u BiH: 'Vikinški život počeo sam u rodnom selu'
Foto: Amel Emric

U Tomislavgradu je osnovao i prvi klub bacača sjekira, te također napravio i prvi vikinški brod koji je zaplovio Buškim jezerom

Stipe Pleić, zvani Flick iz Stipanjića kod Tomislavgrada, Hercegovcima je najpoznatiji kao Duvanjski Viking. Ljubav prema obradi drveta gaji još od malena, a izradom sjekira, mačeva, ukrasnog nakita i ostalih rukotvorina bavi se sad već skoro čitavo desetljeće.

U staroj rodnoj kući izgradio je repliku vikinške kuće koju koristi za izložbeni prostor, ali i za opuštanje. Sam proces izrade jedne sjekire nije bas jednostavan, a motiv te završna obrada diktiraju kad bi produkt mogao biti gotov.

U Tomislavgradu je osnovao i prvi klub bacača sjekira, te također napravio i prvi vikinški brod koji je zaplovio Buškim jezerom. U sve što radi ulaže dosta truda i ljubavi što se može primijetiti na njegovim unikatnim sjekirama. 

Čest je gost na sajmovima diljem Bosne i Hercegovine, a cijene njegovih unikatnih sjekira dosežu i preko 300 eura.

- Živio sam u Njemačkoj mnogo godina i nakon deset godina tamo, vratio sam se u svoje rodno selo Stipanići, blizu Tomislavgrada. Tamo sam započeo svoj vikinški život - ispričao je za Reuters.

Kaže ovaj je identitet gradio godinama, a onda napustio sigurnost Njemačke i počeo živjeti svoje snove.  

- Odustao sam od dobrog prihoda u Njemačkoj kako bih slijedio svoje snove i bio slobodan. Sloboda je skupa, ali ne bih je dao ni za što na svijetu - dodao je.

