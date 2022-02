Bivši predsjednik Stjepan Mesić nazvao je Dragana Čovića razbijačem Bosne i Hercegovine.

- Pa on vam pleše tango argentino s Dodikom koji je neosporno razbijač BiH. Ako netko ide na nezakoniti praznik Republike Srpske i daje podršku 'čuvajte Republiku Srpsku', pa zar on ne razbija BiH? Pa Dodik 'kaže on ne priznaje BiH', a ti ideš s njim tango argentino, tijelo uz tijelo - rekao je Mesić u intervjuu za Dnevnik.hr.

Otkrio je i je li zadovoljan sa Zoranom Milanovićem kako obnaša funkciju predsjednika.

- Pa slušajte, ja sam s Milanovićem jako dugo, znam otkad se rodio, a s njegovim ocem sam zajedno studirao, različite fakultete, ali znamo se sa studija. Dakle, ja bih puno tih stvari koje on izgovori isto rekao, možda u jednom drugom stilu - rekao je.

Komentirao je Milanovićev stav prema Miloradu Dodiku i Draganu Čoviću.

- Kad sam bio predsjednik RH ne bi mi palo napamet da primam pojedine članove Predsjedništva kao predstavnike naroda. Oni nisu predstavnici naroda, u tome je stvar, pa tko ih god primi ili Milanović ili Vučić ili Plenković, ja smatram da griješe - objasnio je.

Poslao je poruku premijeru Andreju Plenkoviću i predsjedniku Zoranu Milanoviću.

- Kad sam ja bio predsjednik RH dogovorio sam s Ivom Sanaderom kao premijerom i Lukom Bebićem kao predsjednikom Sabora da ne polemiziramo previše u javnosti. Mi smo imali taj dogovor da jednom na mjesec imamo zajednički radni ručak - rekao je Mesić i predložio im da imaju ugodan ručak.