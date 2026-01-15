PRATITE UŽIVO Zaiskrilo između Plenkovića i Hajdaša: Magistre prava, na putu ste Ive Sanadera

Intoniranjem hrvatske himne Lijepa naša domovino i odavanjem počasti svim preminulim zastupnicima, hrvatskim braniteljima i svima koji su život dali za Hrvatsku, Hrvatski sabor u četvrtak je počeo novu sjednicu i redovno proljetno zasjedanje koje završava 15. srpnja.

PRATITE UŽIVO:

Zastupnici, njih 39, danas će, u okviru 'aktualnog prijepodneva', imati priliku propitati premijera i članove Vlade o najaktualnijim temama koje su u proteklih mjesec dana, koliko su zastupnici bili na odmoru, dominirali hrvatskim javnim prostorom.

Sjednica, koju je Sabor danas počeo, potrajat će do 27. ožujka, odnosno 34 plenarna dana.

Zagreb: Počela 9. sjednica Sabora | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Nakon što odradi 'aktualno prijepodne', premijer Andrej Plenković Saboru će poslijepodne podnijeti izvješće o redovnim sastancima Europskog vijeća održanima 23. listopada i 18. prosinca prošle godine.

Među prvima koji su imali priliku postaviti pitanje bio je šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. On je premijera Andreja Plenkovića pitao "Zašto on kao poštovani magistar prava odbija prijedlog SDP-a i partnera da se izbor ustavnih sudaca dogovori konsenzusom umjesto političkom trgovinom u omjeru dva naprema jedan"?

- Vi ste ekonomist, a što se politike tiče, meni je drago što ste predsjednik SDP-a jer ćete jako dugo biti u oporbi. Načuo sam da SDP od svojih kandidata, ako žele biti izabrani, traži da po svakom pitanju slijede političku liniju SDP-a - odgovorio je Plenković.

- Mi vam nudimo rješenje i retest koji je i ranije korišten. U interesu nam je da se izabere predsjednik Vrhovnog suda i da se popuni sastav Ustavnog suda. Brine me zašto vi strepite od primjene načela proporcionalnosti pri izboru troje novih ustavnih sudaca. Imate dva cilja ili izabrati ovih dvoje, troje sudaca ili da se ne izabere nitko. Nama je u interesu da ne ostane krnji Ustavni sud - dodao je premijer.

Uzvratio mu je Hajdaš Dončić.

- Meni je drago, poštovani magistre prava, da ste na putu Ive Sanadera. Mi želimo vratiti povjerenje u institucije i da postojeći model zajednički pokušamo promijeniti - poručio je.

Benčić: Mi nećemo sudjelovati u ucjeni

Zatim je na red došla i zastupnica Možemo! Sandra Benčić.

- Jedno od najvećih opasnosti je rušenje parlamentarnih demokracija vladavina prava. Logika sile, ucjene i prijetnje ne treba dijalog ni uvažavanje. Vjerujem da biste se načelno s ovim složili. Sve jasnije dokazujete da igrate za tim koji dogovor zamjenjuje silom. Mnogi bi htjeli biti mali Trump, pokazali ste kada ste usvajali Bačićeve zakone. Kažem vam da klub Možemo u takvim ucjenama neće sudjelovati. Pitam vas da povučete svoj prijedlog o trgovini mjestom predsjednika Vrhovnog suda i da pustite zakonodavnu vlast da odabere suce i predsjednika Vrhovnog suda - smatra Benčić.

Premijer joj je, kako kaže, čestitao na tome jer će nju koristiti kao primjer uspješne nacionalne stambene politike.

- Što se tiče vaše aluzije, dolazite iz političke stranke iz koje nitko živ ne zna kad se sastaje, gdje se birate, totalna netransparentnost. Nisam vidio kad imate sastanke vašeg mudrog rukovodstva. Ne znam jeste li vi Trnoružica ili što vam je, koliko puta smo inicirali dijalog s lijevom oporbom. I vi nas pozivate na dijalog. Umorio sam se od toga da pozivam ljude koje pobjeđujemo na izborima, u biti ste autoritarni zabranitelji. Malo ste duže studirali, ali čuli ste za venecijansku komisiju. To je normalan potez, kakav Trump, mi smo transparentni - rekao je.