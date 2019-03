Štiti mezimicu Gabi: Plenki je neće dati, sad čeka 'zastaru'

Mene sad zanimaju njene kvalitete kao ministrice, koliko je uspješna u svom poslu da je premijeru toliko važna pa ne želi prihvatiti njenu ostavku, kaže nam jedan HDZ-ovac nesklon šefu stranke pa nastavlja s pitanjima:

- Jesmo li napokon uspjeli izvući novac iz EU fondova pa je zato Gabi, kako joj premijer tepa, nezamjenjiva? Kako čujem, ona uopće nije neki veliki stručnjak, a i debelo je podbacila u izvlačenju novca iz fondova jer smo predzadnji po uspješnosti u izvlačenju novca iz Europske unije - kaže naš sugovornik.

Točno je da se u rezultatima rada Gabrijele Žalac, ne samo ovih dana nego od početka njena mandata, nije puno pričalo. Neke druge egzaktne činjenice također su ostale “ispod radara”: kojom je brzinom Žalac vozila automobil u trenutku nesreće? Kako ju suprug, koji je vlasnik automehaničarskog obrta - dakle specijalist za automobile - tri godine nije upozorio na to da joj je vozačka istekla?

Najgora preporuka

U DORH-u nisu znali reći hoće li protiv Žalac ići kaznena prijava, ali prema analizi koju je objavio telegram.hr, u ovakvim slučajevima u pravilu slijedi sudski postupak, u kojem vozači rijetko bivaju oslobođeni krivnje. Ako, naime, u ulici u kojoj se dogodila nesreća nije bilo pješačkog prijelaza, a nije ga bilo, vozačeva odgovornost je veća, a posebno zato što je automobil puno opasniji od pješaka, pa to treba imati na umu, kao i činjenicu da vožnju uvijek treba “prilagoditi uvjetima na cesti”.

Usput, baš Plenkovićeva vlada kani radikalizirati zakon o sigurnosti na cestama, a prometna nesreća Gabrijele Žalac u tom je smislu najgora preporuka: danas se premijer izvlači na bagatelizaciju nesreće u kojoj je njegov ministar bez dozvole polomio kost djetetu, a sutra će u Saboru grmjeti protiv takvih vozača tražeći mjere kojih se ne bi posramio ni legendarni sudac Drakon. Kakva će biti Plenkovićeva uvjerljivost? Pa svi će mu reći: ‘Objasni to gospođi Žalac i gospodinu Marijanu Kustiću’...

Stranački nezadovoljnici u HDZ-u u zadnje su se vrijeme, inače, napadno utišali.

Nema s njim šale

Plenkoviću je krenulo, obračunao se s Milinovićem, pobijedio u Lici, pokazao da s njim nema šale i da bi svi pobunjenici prije bilo kakve bitke mogli ugledati izlazna vrata. No oni čekaju svoj trenutak, uvjeravajući nas da do promjene odnosa snaga može doći preko noći. Drugi izvori iz stranke tvrde da je Plenković zapravo bio nezadovoljan radom, neefikasnošću i šlampavošću Gabrijele Žalac pa ju je zato odlučio poslati u Bruxelles i imenovati nekog drugog na njenu ministarsku poziciju. No te riječi nismo mogli čuti iz kruga ljudi bliskih Plenkoviću. O Žalac će, pak, i oni koji smatraju da je na ministarsku poziciju došla samo zahvaljujući poznanstvu s premijerom Plenkovićem, a ne zbog stručnosti, reći da je riječ o izuzetno kvalitetnoj osobi.

- Čujem da svakom kome može pomogne. Čovjek je - kaže sugovornik.

- Gabrijela Žalac je sigurna i njena politička karijera ide dalje. Ima sreću da je u Hrvatskoj - zaključuje izvor iz HDZ-a.