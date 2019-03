Nakon svega, Gabrijela Žalac ide na plaću od 100.000 kuna?

Prometnom nesrećom i vožnjom bez važeće dozvole Gabrijela Žalac priredila je veliku političku nevolju Andreju Plenkoviću. On je svoju omiljenu ministricu, kako je tjednik Express objavio, planirao postaviti za nositeljicu liste na EU izborima, poslati je u Bruxelles na neku od unosnih neizbornih funkcija koje pripadaju Hrvatskoj (povjerenica u EK), a u stranci je pogurati na sadašnju poziciju Milijana Brkića, kao zamjenicu predsjednika stranke.

Sad su svi ti planovi pod znakom pitanja. Andrej Plenković branit će Žalac kao ministricu koliko god bude potrebno, ali nakon svega teško je očekivati da će je staviti za nositeljicu liste jer je javnost ogorčena dvostrukim standardima.

Nama kazne, njima oprost

Naime, obične građane drakonski se kažnjava za sitne prekršaje, a onima sa stranačkom iskaznicom sve se gleda kroz prste. To je, nema sumnje, jedna od onih bolesti koje uništavaju ovu zemlju, čiji su ljudi u velikom broju napokon shvatili da im liječnici, umjesto lijekova, podmeću tihe otrove...

Plenković je mjesto za EU perspektivu Gabrijele Žalac oslobodio (pro)maknuvši Brkićevu mezimicu Ivanu Maletić, koja nije spadala u Plenkovićev 'circle of trust', krug povjerenja, u kojemu Žalac kotira prvorazredno.

Konačno, odlazak u Bruxelles bio bi joj velika nagrada, prije svega materijalno: EU povjerenici imaju plaće od 13.000 eura neto, odnosno 100.000 kuna (na što idu mnogi dodaci), a zastupnici u parlamentu imaju više od 3700 eura neto (to je oko 30.000 kuna).

- Finalna lista - rekao je naš izvor iz vrha stranke, znat će se tek u travnju 2019.

- Vjerujem da će biti velikih iznenađenja - rekao je tada, pomalo tajanstveno, naš sugovornik.

- Žalac je relativno mlada, Plenkovića zna već godinama, uvijek su dobro surađivali i samo je pitanje želi li ona otići u Bruxelles. Čini se da je Mladen Pavić ušao u Vladu kao rezerva za Žalac - dodao je.

U cijeloj priči nije presudno je li Žalac osobito sposobna ili nije. Kad je Sanader kadrovirao svoje ljude, mnogi su se pitali što u njegovu kabinetu traže Ivica Kirin, Ana Lovrin ili Kolinda Grabar Kitarović, ljudi posve lišeni političke osobnosti i težine. Tek se retrospektivno pokazalo da su mu trebali ultraposlušni ljudi i da je to bio jedini kriterij.

Bila je protiv Penave i Čuljka

Plenković nije Sanader, ali nema sumnje da se u kadroviranju drži te logike: on traži maksimalnu poslušnost, a tu mu je Žalac idealna. Nije slušala Tomu Čuljka, napala je Penavu, pokazala se lojalnom, to je dovoljno. Živi zid ovih je dana ismijavao neke njene gafove ('Pelješac je otok', rekla je Žalac iako je Pelješac poluotok; 'Iz Slavonije se možda iselilo do 20.000 ljudi', rekla je, iako se iselila 71.000).

No, ima i nekih koji misle da se slanjem u Bruxelles Plenković kani riješiti ministrice koja se nije proslavila rezultatima.

Oporba je jučer u Saboru osula rafalnu paljbu po Žalac.

- Očito je da su do sada vlade radile na način: ‘Čuvajte nas, pazite nas’, a ova vlada radi na način: ‘Ne čuvajte nas, gazite nas’ - rekao je Branimir Bunjac iz Živog zida, a svima je odgovorila Sunčana Glavak ustvrdivši da oporba ima sinkopu. Anki Mrak Taritaš spočitnula je što je zaboravila u imovinskoj kartici stanove i primanja iz HGK, Bernardiću vožnju u pijanom stanju 2016., ali ga je podsjetila i na vojsku ljudi iz SDP-ove vlade koji su imali afere, a nisu dali ostavku.