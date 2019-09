Stiže drastično zahlađenje pa u ljetu uživajte dok još možete...

I premda su neki već proglasili kraj ljetu, ono će se nastaviti dokazivati i početkom novoga tjedna, a kasnoljetni ugođaj kakav mnogi priželjkuju u rujnu vjerojatno ćemo imati i na kraju tjedna. Ali ne i potkraj utorka i u srijedu, u većini Dalmacije tek četvrtak, kada će se vrijeme naglo promijeniti - temperatura se osjetno sniziti, uz pljuskove, grmljavinu, ponegdje vjerojatno i nevrijeme. Ako ono i izostane - bura gotovo sigurno neće! I to često jaka, podno Velebita i olujna, možda čak i ne samo na udare, stoji u prognozi HRT-a, čiji su autori dr. sc. Petra Mikuš Jurković i Zoran Vakula.

Na kopnu će i nedjelja te ponedjeljak još biti pretežno sunčani, s jutarnjom svježinom, ponegdje i maglom, te mnogima ugodnom dnevnom toplinom. Stabilnom vremenu doći će kraj u utorak poslijepodne, kada će se sa sjevera jače naoblačiti uz kišu, pa i grmljavinu, te osjetan pad temperature zraka i umjeren sjeveroistočni vjetar.

VIDEO: Nevrijeme je početkom rujna već poharalo Istru

Moguće i nevrijeme

No već od četvrtka opet raste vjerojatnost za više suhog i sunčanog vremena. Na Jadranu će sunčano i vrlo toplo, mjestimice čak i vruće biti sve do srijede, kada dolazi izražena promjena vremena, najprije na sjeverni Jadran, a u noći na četvrtak i sve do juga zemlje. Pljuskovi praćeni grmljavinom bit će česti, a moguće je i nevrijeme. Nakon umjerenog juga od srijede će zapuhati jaka, na udare i olujna bura, a temperatura će se sniziti., prognozirala je za HRT Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

Prodor hladnog zraka

Meteoservis Severe Weather Europe na svojoj stranici najavljuje prodor jake hladne fronte na područje istočne i središnje Europe.

"Snažna hladna fronta prvo će se u ponedjeljak uzdignuti nad zapadnom Europom, dok se na području istočne Europe prodor hladnog zraka očekuje u utorak navečer. Temperature će pasti za 5 do 10 Celzijevih stupnjeva ispod prosjeka, a moguće je i da će se u dijelovima spustiti i do 0 stupnja", piše Severe Weather Europe,

Temperature će, tvrdi ovaj servis, pasti za 10-ak stupnjeva i očekuje se da neće značajno rasti sve do vikenda.

