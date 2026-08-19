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PROGNOZA METEOROLOGA

Stiže Genovska ciklona: Najavili obilnije oborine, evo kakvo nas vrijeme čeka do kraja tjedna

Piše Ivan Štengl,
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Stiže Genovska ciklona: Najavili obilnije oborine, evo kakvo nas vrijeme čeka do kraja tjedna
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
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Pad temperature očekuje se tek ponovno za vikend

Danas Hrvatsku očekuje pravi ljetni val vrućine! Prema najnovijoj prognozi, u cijeloj zemlji prevladavat će pretežno sunčano i vedro vrijeme, osobito na jugu gdje će poslijepodne nebo biti potpuno bez oblaka. Danju će posvuda biti vruće, a najviše dnevne temperature kretat će se između 29 i čak 33 °C.

Meteorolog N1 Bojan Lipovšćak donio je detaljniju prognozu o dubokoj cikloni koja se nadvila nad Skandinavijom i Velikom Britanijom, ali i o polju visokog tlaka anticiklone nad sjevernom Afrikom i Sredozemnim bazenom.

- Jadran i zaobalje te središnji dio Balkana nalaze se pod utjecajem visokog tlaka pa prevladava vedro vrijeme. U nastavku tjedna mlazna struja prijeći će Alpe te će u Genovskom zaljevu doći do razvoja plitke ciklone koja će na vrijeme kod nas djelovati od četvrtka navečer pa do kraja predstojećeg vikenda - naveo je.

- Prognoziramo jugo i naoblačenje na sjevernom i srednjem Jadranu, sve do hrvatskog rta Horna – Punte Planke, uz lokalne nevere te mjestimice obilniju oborinu. Jug Dalmacije bit će pod utjecajem anticiklone, uz toplo i vruće vrijeme te obilje sunca i manji porast naoblake u petak.

Foto: DHMZ

Temperature mora visoke su, od 25 do 27 °C, a UV indeks je uz vedro vrijeme vrlo visok.

U četvrtak nas također čeka sunčano vrijeme. 

- Navečer i u noći na petak na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru očekuje se porast naoblake sa zapada te mjestimice grmljavinski pljuskovi. Naoblačenje će se poslijepodne i navečer sa zapada proširiti i na sjeverozapadne krajeve unutrašnjosti, a uz granicu sa Slovenijom može biti lokalnih nestabilnosti - prognozirao je Lipovšćak.

SUNČANI OTOK Na ovom slikovitom norveškom otoku vrijeme ne znači ništa, a satovi se ostavljaju na ulazu
Na ovom slikovitom norveškom otoku vrijeme ne znači ništa, a satovi se ostavljaju na ulazu

Produbljivanje ciklone nad Genovskim zaljevom pojačat će vjetar, stoga se na Jadranu očekuje jugo.

Jutarnja temperatura zraka u planinskim krajevima unutrašnjosti bit će oko 10 °C, a po kotlinama i dolinama uz rijeke mjestimice je moguća jutarnja magla. Noćne temperature u unutrašnjosti bit će oko 18 °C, dok će na Jadranu biti topla noć s temperaturom oko 22 °C. Najviše dnevne temperature zraka kretat će se od 30 do 35 °C.

- U petak će pod utjecajem genovske ciklone u zapadnim krajevima unutrašnjosti i na Jadranu biti promjenjivo do pretežno oblačno s povremenim pljuskovima kiše. Na srednjem i južnom Jadranu moguće su lokalne nevere uz obilne pljuskove i mahovite udare vjetra. Na srednjem i južnom Jadranu puhat će jako i olujno jugo. Temperature zraka tek će od subote pasti za stupanj do dva - zaključio je.

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