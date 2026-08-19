Pad temperature očekuje se tek ponovno za vikend
Stiže Genovska ciklona: Najavili obilnije oborine, evo kakvo nas vrijeme čeka do kraja tjedna
Danas Hrvatsku očekuje pravi ljetni val vrućine! Prema najnovijoj prognozi, u cijeloj zemlji prevladavat će pretežno sunčano i vedro vrijeme, osobito na jugu gdje će poslijepodne nebo biti potpuno bez oblaka. Danju će posvuda biti vruće, a najviše dnevne temperature kretat će se između 29 i čak 33 °C.
Meteorolog N1 Bojan Lipovšćak donio je detaljniju prognozu o dubokoj cikloni koja se nadvila nad Skandinavijom i Velikom Britanijom, ali i o polju visokog tlaka anticiklone nad sjevernom Afrikom i Sredozemnim bazenom.
- Jadran i zaobalje te središnji dio Balkana nalaze se pod utjecajem visokog tlaka pa prevladava vedro vrijeme. U nastavku tjedna mlazna struja prijeći će Alpe te će u Genovskom zaljevu doći do razvoja plitke ciklone koja će na vrijeme kod nas djelovati od četvrtka navečer pa do kraja predstojećeg vikenda - naveo je.
- Prognoziramo jugo i naoblačenje na sjevernom i srednjem Jadranu, sve do hrvatskog rta Horna – Punte Planke, uz lokalne nevere te mjestimice obilniju oborinu. Jug Dalmacije bit će pod utjecajem anticiklone, uz toplo i vruće vrijeme te obilje sunca i manji porast naoblake u petak.
Temperature mora visoke su, od 25 do 27 °C, a UV indeks je uz vedro vrijeme vrlo visok.
U četvrtak nas također čeka sunčano vrijeme.
- Navečer i u noći na petak na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru očekuje se porast naoblake sa zapada te mjestimice grmljavinski pljuskovi. Naoblačenje će se poslijepodne i navečer sa zapada proširiti i na sjeverozapadne krajeve unutrašnjosti, a uz granicu sa Slovenijom može biti lokalnih nestabilnosti - prognozirao je Lipovšćak.
Produbljivanje ciklone nad Genovskim zaljevom pojačat će vjetar, stoga se na Jadranu očekuje jugo.
Jutarnja temperatura zraka u planinskim krajevima unutrašnjosti bit će oko 10 °C, a po kotlinama i dolinama uz rijeke mjestimice je moguća jutarnja magla. Noćne temperature u unutrašnjosti bit će oko 18 °C, dok će na Jadranu biti topla noć s temperaturom oko 22 °C. Najviše dnevne temperature zraka kretat će se od 30 do 35 °C.
- U petak će pod utjecajem genovske ciklone u zapadnim krajevima unutrašnjosti i na Jadranu biti promjenjivo do pretežno oblačno s povremenim pljuskovima kiše. Na srednjem i južnom Jadranu moguće su lokalne nevere uz obilne pljuskove i mahovite udare vjetra. Na srednjem i južnom Jadranu puhat će jako i olujno jugo. Temperature zraka tek će od subote pasti za stupanj do dva - zaključio je.
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