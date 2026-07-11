Stiže grmljavinsko nevrijeme! Cijela Hrvatska u žutom alarmu

Hrvatsku u subotu očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme. Veći dio zemlje bit će djelomice sunčan, ali uz povremeno jaču naoblaku. Kiša je najizglednija najprije na sjevernom Jadranu, zatim sredinom dana u Gorskoj Hrvatskoj i na sjeveru Dalmacije, a poslijepodne i u ostalim krajevima. Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a ponegdje i prolazno jak vjetar, osobito u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Najviše sunčanog vremena i uglavnom suho zadržat će se na krajnjem jugu zemlje. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, dok će na Jadranu puhati jugo. Temperature će tijekom dana dosezati između 27 i 32 °C, što znači da će i dalje biti vrlo toplo, ali uz mogućnost kratkotrajnih osvježenja zbog pljuskova. U Zagrebu će prvi dio dana biti pretežno sunčan, no kasnije slijedi naoblačenje i mogućnost kiše, osobito prema večeri, kada su mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Popodne će zapuhati umjeren jugozapadni vjetar, koji može biti i pojačan tijekom jačih nestabilnosti. Najviša dnevna temperatura u Zagrebu očekuje se oko 31 °C.

DHMZ je za cijelu zemlju upalio žuti alarm za moguće grmljavinsko nevrijeme i potencijalno opasno vrijeme.

Foto: DHMZ

Hrvatska sutra

Djelomice sunčano, u noći i ujutro uz više oblaka mjestimice kiša i grmljavina, na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim smanjenje naoblake, ali je lokalno još poneki pljusak moguć uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura već od jutra u okretanju na i sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 °C. Najviša dnevna između 27 i 32 °C, objavio je DHMZ.





Gužve na cestama prema moru

Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik promet je posebno gust u smjeru mora, osobito između čvora Lučko i tunela Mala Kapela. Između čvorova Vodice i Skradin (na 305. km) dogodila se prometna nesreća, zbog koje se vozi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h. Na A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km, dok je na A3 Bregana-Lipovac prema naplatnim postajama Lučko iz smjera Buzina kolona duga oko 3 km, a kod Lipovca prema GP Bajakovo čeka se u koloni dugoj oko 2 km.

Radovi dodatno otežavaju promet: na A4 Goričan-Zagreb između čvorova Komin i Breznički Hum nesreća usporava promet, vozi se po dvije trake uz ograničenje brzine od 80 km/h. Na A3 između čvorova Popovača i Kutina promet se odvija po suženim trakama, a moguće su kolone, osobito petkom.



Na državnim cestama i pojedinim dionicama Jadranske magistrale (DC8) prometuje se uz privremenu signalizaciju i ograničenja. Zbog radova su zatvorene brojne dionice, a obilazni pravci su jasno označeni.



Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom očekuje se pojačan promet putničkih vozila, a kolone su moguće i zbog novih pravila ulaska u EU i privremenih ograničenja na nekim mostovima.



HAK vozačima savjetuje da prije puta provjere stanje na cestama, koriste aplikacije za praćenje prometa u stvarnom vremenu, budu strpljivi te održavaju sigurnosni razmak. Posebno se preporučuje korištenje ENC uređaja kako bi se izbjegla čekanja na naplatnim postajama.



U pomorskom prometu nema većih poteškoća, ali se očekuje pojačan priljev vozila u trajektnim lukama i pristaništima.