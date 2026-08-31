Stiže grmljavinsko nevrijeme? Evo što nas očekuje u utorak!

Na Jadranu će sutra prevladavati pretežno sunčano vrijeme, no u Istri i na jugu zemlje bit će više oblaka, uz mogućnost ponekog poslijepodnevnog pljuska, prognoziraju meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda.

U unutrašnjosti će tijekom noći i jutra biti prolazno umjereno do pretežno oblačno. Mjestimice je moguća kiša, lokalno i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Poslijepodne se očekuje smanjenje naoblake.

Foto: DHMZ

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u noći i ujutro mjestimice jak. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno Velebita i jaka, a poslijepodne će okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Jutarnje temperature bit će od 14 do 19 °C, dok će na obali i otocima biti između 21 i 26 °C. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 28 do 32 °C, a u Dalmaciji će dosegnuti i 35 °C.