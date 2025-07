Stiže grmljavinsko nevrijeme, tuča i jak vjetar diljem zemlje! Na Jadranu moguće i pijavice

Dugo najavljivana promjena vremena danas stiže u cijelu Hrvatsku. Prema prognozi DHMZ-a, danas će diljem zemlje biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te nestabilno. Mjestimice kiša ili izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito prema večeri i u noći i obilna oborina, a moguća su i grmljavinska nevremena. Vjetar uglavnom umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i jugo i jugozapadni, a uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30, u Dalmaciji i na istoku od 30 do 35°C.

Upalio se meteoalarm

Zbog grmljavinskih nevremena i obilne kiše za danas je diljem zemlje na snazi narančasto upozorenje dok je u Slavoniji upaljeno žuto upozorenje.

- Budite spremni zaštititi sebe i svoju imovinu. Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima. Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu - upozorava DHMZ.

Prognoza po regijama

Subotnje jutro će još u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti djelomice sunčano. Zatim postupan porast naoblake, a prema večeri raste i vjerojatnost na lokalno izraženije pljuskove praćene grmljavinom. Zapuhat će umjeren sjeverozapadni vjetar, prolazno i jak, na udare moguće i olujan. Najniža temperatura zraka od 19 do 21 °C, najviša dnevna od 29 do 34 °C.

U središnjoj Hrvatskoj niže vrijednosti, danju niže od 30 °C. Bit će i kišovitije, osobito na zapadu, gdje je i veća vjerojatnost za obilnu oborinu te nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni.

I na sjevernom Jadranu često umjeren sjeverozapadnjak, prijepodne prolazno i pojačan, dok će u unutrašnjosti biti uglavnom slab. I pritom uz promjenjivu naoblaku povremeno kiša. Osim na mjestimice obilnu oborinu, lokalno valja računati i na nevere. Najniža temperatura zraka od 19 do 23 °C, u gorju malo niža, a najviša od 25 do 30 °C.

U Dalmaciji se vrućina nastavlja, pa tako i upozorenje na toplinski val koji može djelovati na zdravlje. Uz promjenjivu naoblaku povremeno će padati kiša, prijepodne većinom na sjeveru, zatim i drugdje. Navečer su moguće nevere. Umjeren do jak sjeverozapadni vjetar sredinom dana će nakratko okrenuti na buru. More malo do umjereno valovito.

Na krajnjem jugu Hrvatske još veći dio dana pretežno sunčano, zatim porast naoblake, navečer i sve vjerojatnija kiša, moguće i u obliku izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom. Umjeren do jak sjeverozapadni vjetar sredinom dana će prolazno okrenuti na slab sjeverni. Najviša temperatura zraka od 34 do 37°C, prognozira za HRT Kristina Klemenčić Novinc.

Prognoza za nedjelju

Meteorolozi za sutra najavljuju promjenljivo oblačno vrijeme, povremeno kišu i izražene pljuskove s grmljavinom. Kiša će u prvom dijelu dana ponegdje biti obilna, a lokalno su moguća i grmljavinska nevremena. Prema večeri na Jadranu, zatim i u unutrašnjosti djelomično smanjenje naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni, na Jadranu te na istoku prolazno jugo i jugozapadni. Uz nestabilnosti vjetar kratkotrajno jak i olujan. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu od 18 do 23 °C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 22 i 27 °C.

Izvanredno priopćenje DHMZ-a

Zbog velike promjene izvanrednim priopćenjem oglasio se i Državni hidrometeorološki zavod. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

Premda ni prethodnih tjedana nije bilo posve stabilno u pojedinim dijelovima Hrvatske, za vikend će uslijediti izražena promjena vremena s ponegdje intenzivnim oborinama i vjetrom. Na kraju vikenda slijedi prolazno smirivanje, jer već početkom tjedna stiže nova kišna epizoda.

Pad temperature, oborine, a ponegdje i grmljavinska nevremena

U subotu, 26. srpnja 2025. naše će krajeve zahvatiti izražena termobarička dolina unutar koje se nalazi visinska ciklona (Animacija 1.), pritom će nad naše krajeve tijekom dana postupno pristizati i sve nestabilniji i vlagom bogatiji zrak. Prizemno će se duž Jadrana premještati ciklona s pripadajućim frontalnim sustavima (Slika 1.) i u drugom dijelu nedjelje, 27. srpnja 2025. odmicati istočnije od Hrvatske.

Animacija 1. Apsolutna topografija (AT) i temperatura na 500 hPa od subote 26. srpnja 2025. u 2 h po lokalnom vremenu do srijede 30. srpnja 2025. u 2 h po lokalnom vremenu. Izvor: ECMWF

Slika 1. Prognostička prizemna karta za subotu, 26. srpnja 2025. u 14 h po lokalnom vremenu. Izvor: DWD

Povremeno će padati kiša, nerijetko i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom, a vjerojatna su i grmljavinska nevremena praćena prolazno jakim i olujnim vjetrom. Lokalno je moguća i tuča, a na Jadranu pojava pijavica. Ponajviše ipak treba računati na obilnu kišu (Slika 2.). Najintenzivnija oborina očekuje se u drugom dijelu subote te u noći na nedjelju kad će se preko Hrvatske premještati os doline. Na sjevernom Jadranu te u gorskoj i osobito središnjoj Hrvatskoj vjerojatne su znatne količine kiše u kraćem vremenskom razdoblju pa su moguće i urbane i bujične poplave. Pritom će i osjetno osvježiti.

Slika 2. Ukupna 24-satna količina oborine (mm) za razdoblje od 26. srpnja 2025. u 2 h po lokalnom vremenu do 27. srpnja 2025. u 2 h po lokalno vremenu. Izvor: Aladin

Početak tjedna donosi novi val oborine

U drugom dijelu nedjelje vrijeme će se smirivati, no tek prolazno, jer će se već u ponedjeljak, 28. srpnja 2025. naglo produbljivati nova dolina nad Italijom te će se stvoriti visinska ciklona koja će se u noći na utorak, 29. srpnja 2025. premještati preko Hrvatske (Animacija 1.). Pri tlu će s prolaskom frontalnih poremećaja istovremeno pristizati nova količina vlažnog i nestabilnog zraka (Slika 3.).

Slika 3. Prognostička prizemna karta za ponedjeljak 28. srpnja 2025. u 14 h po lokalnom vremenu. Izvor: DWD

I u ovom drugom oborinskom valu lokalno će biti izraženih pljuskova s grmljavinom, ponajprije duž obale moguće i grmljavinskog nevremena. Ponovno je najizraženija oborina vjerojatnija u noći, i to s ponedjeljka na utorak. Ovoga puta obilna kiša moguća je i u drugim dijelovima zemlje (Slika 4.). Utorak će biti i vjetrovit, u unutrašnjosti uz umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će duž obale postupno jačati bura i tramontana, a u utorak navečer izgledno je smirivanje vremena.

Slika 4. Ukupna 24-satna količina oborine (mm) za razdoblje od 28. srpnja 2025. u 14 h i po lokalnom vremenu do 29. srpnja 2025. u 14 h po lokalnom vremenu. Izvor: ECMWF

Vodostaji naših većih rijeka su u niskim domenama te ne bi trebali stvarati probleme, osim ukoliko se obilna oborina ne ostvari u uzvodnoj Sloveniji i/ili Austriji na slivovima Sava, Mure i Drave. No, manji vodotoci i bujičnjaci u slučaju intenzivnih oborina reagiraju brzo i mogu uzrokovati brzo podizanje vodostaja i moguće poplavljivanje. Također, intenzivna oborina može biti veća od upojnog kapaciteta oborinske odvodnje u našim naseljima pa su moguće pojave i urbanih poplava.

Pratiti upozorenja i prognoze te postupati prema preporukama nadležnih službi

Premda mnogi priželjkuju kišu i osvježenje, potreban je oprez zbog moguće pojave lokalnog grmljavinskog nevremena i mjestimične obilne kiše koja može prouzročiti pojavu bujičnih i urbanih poplava.

Savjetuje se redovno praćenje prognoza te upozorenja na opasne vremenske pojave na našim mrežnim stranicama, meteo.hr koje se redovito ažuriraju u skladu s meteorološkom i hidrološkom situacijom i novim prognostičkim materijalima. Potrebno je postupati prema preporukama nadležnih službi i prilagoditi svoje aktivnosti vremenskim uvjetima.