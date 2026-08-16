Stiže hladna fronta i osjetan pad temperature. Moguće su i grmljavinske oluje! ŽUTI ALARM

Hrvatsku i danas očekuje pravi ljetni val vrućine. Većina zemlje uživat će u pretežno sunčanom i vrlo toplom vremenu, a temperature će dosezati do 35 °C. Tijekom poslijepodneva, uz umjeren razvoj oblaka, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Ipak, u većini krajeva prevladavat će suho i sunčano vrijeme. Na kopnu će vjetar biti većinom slab, dok se na istoku zemlje očekuje povremeno umjeren jugoistočni vjetar.

Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, što će dodatno pridonijeti osjećaju sparine. Najviše dnevne temperature kretat će se između 32 i 35 °C, a u gorju će biti nešto svježije, s najvišim vrijednostima oko 28 °C.



U Zagrebu i okolici također će prevladavati sunčano i vruće vrijeme, a dnevne temperature dosegnut će između 33 i 35 °C, dok će u okolnom gorju biti nešto ugodnije. Zbog visokih temperatura preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, nošenje lagane odjeće, korištenje zaštite od sunca i unos dovoljne količine tekućine. Iako je većinom sunčano, ne isključuje se mogućnost lokalnih pljuskova osobito ako se nalazite u unutrašnjosti Dalmacije.

Hrvatska sutra

Postupno jače naoblačenje s kišom i pljuskovima, najprije na sjevernom Jadranu i u zapadnim krajevima unutrašnjosti, a do kraja dana i u većem dijelu zemlje. Ponegdje pljuskovi mogu biti jače izraženi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, navečer na kopnu sjeverni i sjeveroistočni. Najniže jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, na Jadranu između 22 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 29 do 34 °C, piše DHMZ. Za ponedjeljak je za cijelu Hrvatsku označen žuti alarm zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Za Istru i riječku regiju označen je narančasti alarm koji označava opasno vrijeme.

Hladna fronta koja će Hrvatsku pogoditi u ponedjeljak donijet će osvježenje i pad temperature. Ponegdje i do 10 stupnjeva.