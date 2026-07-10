HZMO: Stiže isplata za više od 122.000 građana! Evo kada

U srijedu, 15. srpnja počinje isplata doplatka za djecu za lipanj ove godine, izvijestio je u petak Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Doplatak za djecu dobit će 122 156 korisnika za ukupno 254 950 djece.

Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima HZMO-a 01/45 95 011 i 01/45 95 022 i na mrežnoj stranici HZMO-a – www.mirovinsko.hr, priopćio je HZMO.