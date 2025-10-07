Stiže jaka bura! Aktivirali žuti meteoalarm za obalu, mogući olujni udari. Evo što nas očekuje

U srijedu nas očekuje pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano vrijeme. Mjestimice će biti i više oblaka, no uglavnom će ostati suho. U jutarnjim satima lokalno je moguća kratkotrajna magla, osobito u nizinama i uz rijeke.

Puhat će slab i umjeren sjeverozapadni i sjeverni vjetar, dok će na Jadranu prevladavati bura, ponegdje i tramontana. Na otvorenom moru očekuju se mjestimice jaki, a tijekom noći i jutra ponegdje i olujni udari.

Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 4 i 9 °C, na Jadranu od 9 do 14 °C. Najviša dnevna kretat će se uglavnom od 16 do 21 °C.

Foto: DHMZ

Zbog pojačane i mjestimice vrlo jake bure, na obali je na snazi žuti meteoalarm. Vozačima i pomorcima savjetuje se dodatni oprez, osobito u ranim jutarnjim satima.

- Od četvrtka do subote na kopnu malo toplije te djelomice sunčano, u petak i pretežno sunčano, ujutro ponegdje s kratkotrajnom maglom. Na istoku će povremeno puhati umjeren sjeverozapadnjak.

Na Jadranu dnevna temperatura uglavnom viša od 20 °C stupnjeva, uz vjetar zamjetno slabiji nego prošlih dana. Pritom uglavnom sunčano, u četvrtak ponegdje uz prolazno više oblaka - prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.