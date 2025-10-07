Obavijesti

News

Komentari 0
VREMENSKA PROGNOZA

Stiže jaka bura! Aktivirali žuti meteoalarm za obalu, mogući olujni udari. Evo što nas očekuje

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Stiže jaka bura! Aktivirali žuti meteoalarm za obalu, mogući olujni udari. Evo što nas očekuje
Zadar: Jesenski dan na plaži Kolovare | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 4 i 9 °C, na Jadranu od 9 do 14 °C. Najviša dnevna kretat će se uglavnom od 16 do 21 °C

U srijedu nas očekuje pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano vrijeme. Mjestimice će biti i više oblaka, no uglavnom će ostati suho. U jutarnjim satima lokalno je moguća kratkotrajna magla, osobito u nizinama i uz rijeke.

Puhat će slab i umjeren sjeverozapadni i sjeverni vjetar, dok će na Jadranu prevladavati bura, ponegdje i tramontana. Na otvorenom moru očekuju se mjestimice jaki, a tijekom noći i jutra ponegdje i olujni udari.

Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 4 i 9 °C, na Jadranu od 9 do 14 °C. Najviša dnevna kretat će se uglavnom od 16 do 21 °C.

Foto: DHMZ

Zbog pojačane i mjestimice vrlo jake bure, na obali je na snazi žuti meteoalarm. Vozačima i pomorcima savjetuje se dodatni oprez, osobito u ranim jutarnjim satima.

- Od četvrtka do subote na kopnu malo toplije te djelomice sunčano, u petak i pretežno sunčano, ujutro ponegdje s kratkotrajnom maglom. Na istoku će povremeno puhati umjeren sjeverozapadnjak.

Na Jadranu dnevna temperatura uglavnom viša od 20 °C stupnjeva, uz vjetar zamjetno slabiji nego prošlih dana. Pritom uglavnom sunčano, u četvrtak ponegdje uz prolazno više oblaka - prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
DP-ovka koja istražuje zločine partizana: 'Nisam se slikala za Playboy'. Sud: 'Ali to jeste vi!
GOLA ISTINA I GOLA LAŽ

DP-ovka koja istražuje zločine partizana: 'Nisam se slikala za Playboy'. Sud: 'Ali to jeste vi!

Vlatku Vukelić je Penava učlanio u DP unatoč optužnici i poručio da će s njom znanstveno utvrditi istinu. Otkrivamo da je Vukelić na sudu lažno svjedočila o svom snimanju za Playboy i htjela izvući 53.000 € odštete
Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom
OTROVALI SE MONOKSIDOM?

Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom

Kako se doznaje, policija je dojavu dobila oko 18.15 sati. Prema prvim podacima, nema tragova koji upućuju na nasilnu smrt.
DP-ovka zbog sladoleda sama dokazala da je bila u Playboyu! Evo i poruke koje je slala fotiću
EKSKLUZIVNO OTKRIĆE 24SATA

DP-ovka zbog sladoleda sama dokazala da je bila u Playboyu! Evo i poruke koje je slala fotiću

Povjesničarka i novopečena članica Domovinskog pokreta nam je poručila da dokažemo da je to ona u Playboyu unatoč sudskoj presudi kojom je to utvrđeno. Evo novih fotografija koje dokazuju da je lagala...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025