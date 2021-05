Taj test će biti na pljuvačku, postoje još dvije vrste - jedna je bukalna sluznica, a drugi je na površini nosa, registracija je napravljena u Republici Njemačkoj, ali mi očekujemo i druge testove koji će proći tu kontrolu - rekao je član uprave Medike Jakov Radošević za RTL Danas.

HALMED je u utorak zaprimio obavijest o stavljanju na tržište testova za 'samotestiranje' koji su odobreni na razini Europske unije. U Hrvatsku stižu za desetak dana.

- To su medicinski proizvodi koji su namijenjeni za samostalno korištenje od strane laika, budući da ih koriste osobe koje nisu profesionalci u postupku provjere ovih testova bilo je potrebno dokazati da su oni pouzdani i dovoljno, jednostavni i da ih građani mogu koristiti na siguran način - rekla je glasnogovornica HALMED-a Maja Bašić.

Ovakvim testiranjem pokušava se olakšati borba protiv koronavirusa, ali i pomoći turističkoj sezoni. Test će se moći kupiti u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama, a koštat će manje od sto kuna. Iako ćemo na popuštanje mjera pričekati još do lipnja, ovi testovi i probni koncerti i svadbe mogli bi značiti veliko otvaranje za turističku sezonu.

- Ja sam isto saznala tu vijest danas i moram reći da me jako veseli, jer nas pacijenti stalno ispituju. Oni čuju da su takvi testovi dostupni i vani i u običnim trgovinama, tako da me stvarno veseli da ćemo i mi to konačno moći ponuditi - rekla je magistra farmacije Marina Marušić Fojs.

Unatoč tome, Beroš upozorava da nema opuštanja kako se situacija ne bi pogoršala.