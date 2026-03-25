STIŽE NAGLO ZAHLAĐENJE U gorju i do pola metra snijega!

U srijedu, 25. ožujka, prevladavat će pretežno sunčano vrijeme uz povremenu umjerenu naoblaku, no prema večeri sa sjeverozapada stiže jače naoblačenje koje će donijeti i kišu. Tijekom dana zapuhat će umjeren, na udare i jak jugozapadni vjetar, dok će se na Jadranu u drugom dijelu dana okretati na jugo i postupno jačati. Najviša dnevna temperatura bit će između 15 i 20 °C.

Već u četvrtak slijedi nagla promjena vremena. Očekuje se nestabilno, vjetrovito i osjetno hladnije vrijeme, osobito u unutrašnjosti. Prevladavat će oblačno uz čestu kišu i pljuskove s grmljavinom, a na Jadranu lokalno može pasti i veća količina oborine. U gorju će kiša prelaziti u snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača. Puhat će jak, na udare i olujan vjetar, dok će se na moru jugo okretati na buru. Temperature će osjetno pasti, uz najviše vrijednosti uglavnom između 9 i 14 °C.

Na snazi je narančasti meteoalarm za veći dio zemlje, a označava opasno vrijeme.

Foto: DHMZ

Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje zbog povratka zimskih temperatura. Kako navode, u četvrtak će, uz dotok hladnog zraka sa sjevera, u unutrašnjosti osjetno će zahladnjeti, pritom će biti i vjetrovito uz sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu jaku i olujnu buru. Lokalno obilna kiša, osobito na Jadranu i u zapadnim predjelima unutrašnjosti, dok se u Gorskoj Hrvatskoj očekuje i deblji snježni pokrivač.

Foto: ECMWF

U srijedu 25. ožujka 2026. s jugozapada će prolazno ojačati greben s kojim će nakratko pritjecati topliji zrak. Istovremeno će se tijekom dana sa sjevera Europe produbiti termobarička dolina s hladnim zrakom i spustiti prema sjeveru Italije (Animacija 1.). U višim će se slojevima atmosfere zatvoriti i visinska ciklona u kojoj će se zadržavati hladan i nestabilan zrak.

Prizemno će hladna fronta, koja je dio duboke ciklone nad Skandinavijom, tijekom srijede 25. ožujka 2026. stići do Alpa. Na sjeveru Italije stvorit će se ciklona koja će se u četvrtak 26. ožujka 2026., premještati preko Jadrana (Slika 1). U petak 27. ožujka 2026., ciklona će se premjestiti nad jugoistočnu Europu.

Foto: DWD

Iznad Hrvatske bit će prisutna izražena razlika u tlaku zraka što će podržavati vjetrovito vrijeme.

Obilna kiša, u gorju snijeg

Najviše oborine očekuje se u zapadnim krajevima Hrvatske, osobito u četvrtak 26. ožujka 2026. kad ponegdje može pasti više od 60 mm, u Gorskoj Hrvatskoj i 90 mm. Na sjevernom Jadranu moguće je grmljavinsko nevrijeme uz veliku količinu kiše u kratkom vremenu te uz naglu promjenu smjera i jačine vjetra.

Uslijed obilne oborine u kratkom vremenu postoji mogućnost i za pojavu bujičnih i urbanih poplava na području sjevernog Jadrana, Gorskog kotara i Like te na karlovačkom području. Na spomenutom području te na sjeveru i sjeverozapadu Hrvatske očekuje se i porast vodostaja rijeka.

Uz nagli i izraženi pad temperature, u unutrašnjosti će biti i snijega. S obzirom na to da se proteklih dana tlo zagrijalo, u početku će se snijeg topiti, ali kako se očekuje dugotrajno padanje snijega doći će do stvaranja snježnog pokrivača (Slika 2). Osim mećave, probleme će u Gorskom kotaru i Lici stvarati i deblji snježni pokrivač, ponegdje vjerojatno viši od pola metra.

Foto: ECMWF

Početkom četvrtka 26. ožujka 2026., s ulaskom centra ciklone na sjeverni Jadran, umjereno i jako jugo i jugozapadni vjetar naglo će mijenjati smjer. Jaka bura i sjeverni vjetar najprije će zapuhati u Istri te će se potom širiti prema jugu i dodatno ojačati pa će podno Velebita biti i orkanskih udara. U Dalmaciji će veći dio dana, osobito na jugu, biti jakog i olujnog juga i južnog vjetra. I u unutrašnjosti će biti vjetrovito uz jak do olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar, najprije u središnjim krajevima, do kraja petka i na istoku (Slika 3).

Za vikend postupno smirivanje vremena. Hladna jutra, s temperaturom ispod nule, vjerojatna su u gorskim krajevima, međutim uz smanjenje naoblake početkom idućeg tjedna, mraz je moguć i ponegdje u nizinama.

Foto: Aladin

Na snazi su upozorenja za snijeg, obilnu oborinu, grmljavinsko nevrijeme i olujan vjetar, a nepovoljni vremenski uvjeti osobito mogu utjecati na promet i aktivnosti na otvorenom.

- Preporučujemo redovito praćenje prognoza i upozorenja na mrežnoj stranici meteo.hr gdje ih prognostičari DHMZ-a ažuriraju prema razvoju vremenske situacije. Budući da se razine upozorenja mogu mijenjati, važno ih je provjeravati više puta dnevno - navode iz DHMZ-a.