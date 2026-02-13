Stiže naglo zahladnjenje!

Prolazno smanjenje naoblake sa zapada, još tijekom jutra i prijepodneva na istoku zemlje i u Dalmaciji ponegdje malo kiše, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za petak.

Poslijepodne je uz jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak, uglavnom u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj te u Istri. Ujutro lokalno magla.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, na Jadranu ponegdje i jak, potkraj dana u okretanju na jugo. Najviša temperatura zraka između 11 i 16 °Celzijevih stupnjeva.

Za subotu i nedjelju izdan je meteoalarm za cijelu obalu zbog lokalno obilnih pljuskova te olujnog juga i jake bure.

Foto: DHMZ

"Za vikend na kopnu oblačno s oborinom, u subotu kišom, a u noći na nedjelju će uz zahladnjenje kiša prelaziti u susnježicu i snijeg u gorju, zatim moguće i drugdje. Bit će i vjetrovito, uz umjeren sjeveroistočni i jugoistočni vjetar koji će u noći na nedjelju naglo okrenuti na jak sjeverni i sjeverozapadni, ali i brzo oslabjeti. U ponedjeljak hladno, uz smirivanje vremena.

Na Jadranu u subotu pretežno oblačno uz kišu, često i u obliku pljuskova, lokalno i izraženijih, te uz jako i vrlo jako jugo. U nedjelju će zapuhati jaka bura uz oborine još uglavnom u Dalmaciji. Početkom tjedna sunčanije i hladnije, a navečer na sjeveru ponovno može biti kiše.", prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.