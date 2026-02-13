Obavijesti

News

Komentari 0
IZDAN METEOALARM

Stiže naglo zahladnjenje!

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Stiže naglo zahladnjenje!
Snijeg je počeo padati i u Zagrebu | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Za vikend na kopnu oblačno s oborinom, u subotu kišom, a u noći na nedjelju će uz zahladnjenje kiša prelaziti u susnježicu i snijeg u gorju, zatim moguće i drugdje...

Admiral

Prolazno smanjenje naoblake sa zapada, još tijekom jutra i prijepodneva na istoku zemlje i u Dalmaciji ponegdje malo kiše, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za petak.

Poslijepodne je uz jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak, uglavnom u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj te u Istri. Ujutro lokalno magla.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, na Jadranu ponegdje i jak, potkraj dana u okretanju na jugo. Najviša temperatura zraka između 11 i 16 °Celzijevih stupnjeva.

Za subotu i nedjelju izdan je meteoalarm za cijelu obalu zbog lokalno obilnih pljuskova te olujnog juga i jake bure. 

Foto: DHMZ

"Za vikend na kopnu oblačno s oborinom, u subotu kišom, a u noći na nedjelju će uz zahladnjenje kiša prelaziti u susnježicu i snijeg u gorju, zatim moguće i drugdje. Bit će i vjetrovito, uz umjeren sjeveroistočni i jugoistočni vjetar koji će u noći na nedjelju naglo okrenuti na jak sjeverni i sjeverozapadni, ali i brzo oslabjeti. U ponedjeljak hladno, uz smirivanje vremena.

Na Jadranu u subotu pretežno oblačno uz kišu, često i u obliku pljuskova, lokalno i izraženijih, te uz jako i vrlo jako jugo. U nedjelju će zapuhati jaka bura uz oborine još uglavnom u Dalmaciji. Početkom tjedna sunčanije i hladnije, a navečer na sjeveru ponovno može biti kiše.", prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je Marko Francišković? Ukinuo bi stranke i Sabor, uveo šerijat i otvarao radne logore
ŠERIJAT, TERORIZAM, UROTE...

Tko je Marko Francišković? Ukinuo bi stranke i Sabor, uveo šerijat i otvarao radne logore

Marko Francišković bio je glavni govornik na prosvjedima 2021. na Trgu u Zagrebu. Zagovara šerijatski zakon i smrtnu kaznu, smatra da nema korone, a zbog prijetnji Ostojiću završio je na psihijatriji
Ministar otkrio koji iznos plaće morate imati da bi kupili jeftini državni stan: Evo i detalja...
ZAKON ZA PRIUŠTIVO STANOVANJE

Ministar otkrio koji iznos plaće morate imati da bi kupili jeftini državni stan: Evo i detalja...

Ciljane skupine su mladi do 45 godina s obitelji i djecom, građani deficitarnih zanimanja te ranjive skupine poput starijih od 65 godina, osoba s invaliditetom, obitelji djece s teškoćama u razvoju...
Evo što ima uhićeni Vinko Grgić: Vila s bazenom, dva kredita...
GRADONAČELNIK NOVE GRADIŠKE

Evo što ima uhićeni Vinko Grgić: Vila s bazenom, dva kredita...

Uhićeni gradonačelnik ima između ostalog ušteđeno 50.000 eura, a tu su i nekretnine te automobil i Vespa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026