VELIKA VREMENSKA PROGNOZA

Stiže nam nova velika promjena vremena! Zbog grmljavinskih nevremena na snazi upozorenja

Zagrebačka, karlovačka i splitska regija su u četvrtak pod žutim upozorenjem zbog grmljavinskih nevremena.

U utorak je velik dio države poharalo nevrijeme, srijeda je protekla mirno uz nešto niže temperature, a sad je pred nama nova promjena vremena!

- U većini predjela u prvom dijelu dana djelomice, osobito na istoku i pretežno sunčano, zatim promjenjiva naoblaka. Oblačnije na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, mjestimice s kišom. Od sredine dana ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito navečer i u noći na Jadranu i uz njega te u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Na sjevernom Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, navečer naglo u okretanju na jak jugozapadni. U Dalmaciji slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, od sredine dana jugo u postupnom jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14 °C. Najviša dnevna većinom između 16 i 21 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za četvrtak, 14. svibnja.

Izdana su i upozorenja.

Riječka regija 'u žutom' je zbog grmljavinskih nevremena i vjetra, dok je za gospićku regiju na snazi žuto upozorenje zbog grmljavinskih nevremena i i iznimno niskih temperatura.

Za cijelu obalnu Hrvatsku, uz izuzetak južne Dalmacije, na snazi je žuto upozorenje zbog vjetra.

U petak je cijela Hrvatska pod žutim upozorenjem zbog grmljavinskih nevremena.

- U petak i subotu promjenjivo oblačno i nestabilno uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izraženije, osobito na Jadranu i ponegdje uz njega te istoku zemlje, a pritom će oborina biti češća tijekom subote. U nedjelju još u prvom dijelu dana mjestimična kiša uglavnom na istoku, poslijepodne su vjerojatna češća sunčana razdoblja. Na Jadranu će prevladavati sunčano, a ponekog popodnevnog pljuska može biti u Istri i na krajnjem jugu. Slab do umjeren jugozapadni vjetar, uglavnom u gorju na udare moguće i jak, u subotu će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni, u subotu će okretati na sjeverozapadni, najprije na sjevernom dijelu gdje će biti i bure, a do kraja dana sjeverozapadni će vjetar zapuhati i u Dalmaciji. Umjerenog, lokalno moguće i jakog sjeverozapadnog i sjevernog vjetra te bure bit će i u nedjelju. Temperatura bez izraženije promjene - stoji u prognozi DHMZ-a za nastavak tjedna.

