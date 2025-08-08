Obavijesti

UFF, LJETO SE VRAĆA

Stiže nam novi toplinski udar: Temperature idu i do 40°C!

Piše Ivan Štengl
Stiže nam novi toplinski udar: Temperature idu i do 40°C!
Foto: Sime Zelic/PIXSELL/Canva

Za vikend nas očekuje pravo ljetno vrijeme, a već idućeg tjedna temperature bi mogle skočiti i do 40 Celzijevaca

Vedro, sunčano i vruće. Prognoza je to stručnjaka s DHMZ-a za nadolazeći vikend, a unatoč tome što je meteoprognoza povoljna, temperature će ići i do 36 °C.

Proteklih dana pratila nas je svježina, a sada nas čeka novi toplinski val. 

- I subotu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti vedro i još više vruće nego u petak, uz najvišu poslijepodnevnu temperaturu oko 35 °C pa će postojati umjerena opasnost od utjecaja vrućine na zdravlje. No, noć i jutro još razmjerno svježi - navode s HRT-a.

Foto: DHMZ

I u središnjoj Hrvatskoj najniža temperatura zraka od 14 do 16 °C, a najviša dnevna uglavnom 34 i 35 °C, uz početak novog toplinskog vala, te uz sunce, vedrinu i gotovo bez vjetra. Slično će biti i u gorskoj Hrvatskoj.

- Vruća subota i u vedroj Dalmaciji, osobito u unutrašnjosti, gdje će barem u noći i ujutro biti razmjerno svježe. Uz obalu još jedna topla noć s mjestimičnim burinom, koji će zamijeniti gdjekad umjeren maestral. Zbog njega će more biti malo, prema otvorenome moguće i umjereno valovito - dodaju iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Ništa drugačije neće biti ni tijekom idućeg tjedna, a ravnatelj DHMZ-a ranije je upozorio za RTL da bi temperature mogle prijeći i 40 Celzijevih stupnjeva.

