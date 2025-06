Stiže nam pravi toplinski šok! Od idućeg tjedna i do 36 °C!

Pretežno sunčano, toplo, a u većini predjela Hrvatske i vruće, najava je prognostičara DHMZ-a za četvrtak. Ponegdje postoji i mala vjerojatnost za pljuskove, ali to ne bi trebalo pokvariti današnji blagdan.

- Vjetar uglavnom slab, mjestimice do umjeren sjeverozapadni. Navečer i u noći na petak umjeren, lokalno do jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadni i zapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 29 i 34 °C - navode iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Prognostičari RTL-a očekuju ugodan vikend diljem Hrvatske, a od idućeg tjedna stiže temperaturni šok.

- Nakon nešto ugodnijih poslijepodneva u unutrašnjosti Hrvatske ovog mnogima produženog vikenda, osjetniji porast temperature očekuje se već početkom idućeg tjedna. Sve toplije će biti i noći, a vrućina sve neugodnija od iduće srijede, kako na moru, tako i posebice na kopnu, gdje bi maksimalci mogli prelaziti 35 °C.

Što znači da nas vjerojatno očekuje i prvi pravi toplinski val.

- Hrvatsku, a i cijelu jugozapadnu i zapadnu Europu pogodit će dotok toplijeg zraka u grebenu anticiklone koja će se prostirati sa sjevera Afrike. Ako takve prilike potraju, dostignuti će biti vjerojatno kritični pragovi temperature zraka za veći dio Hrvatske - zaključuju.

U Zagrebu bi tako moglo pržiti na 35 °C, Split na 33 °C, a istok Hrvatske i do 36 °C. Ako je vjerovati stranici yr.no, u Zagrebu bi u srijedu mogla temperatura porasti i na 38.

