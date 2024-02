Stiže nam topli afrički zrak, nosi veće količine saharskog pijeska: Nebo će 'obojiti' u žutu boju...

U naše krajeve uskoro stiže veće količina saharskog pijeska koji će nebo 'obojiti' u nijanse žute boje...

- Nad naše krajeve u višim slojevima atmosfere nastavlja se pritjecanje toplog zraka afričkog porijekla koji nosi i veće količine saharskog pijeska koji će obojiti nebo u žućkastu boju. Manja količina nestabilnog zraka premješta se sjeverno od Alpa i djelovat će u subotu navečer i u noći na nedjelju u našim sjevernim i istočnim krajevima unutrašnjosti na povećanje naoblake, javlja u svojoj prognozi N1.

Danas nas u Hrvatskoj očekuje sunčano i natprosječno toplo vrijeme. Na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak, temperature će se u unutrašnjosti penjati do 14 stupnjeva, na Jadranu do 15.

Foto: DHMZ

Za vikend su moguće i oborine...

- Pretežno sunčano uz postupni porast naoblake sa sjeverozapada. Navečer i u noći, ponajprije u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj mjestimice može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između -1 i 4, na Jadranu od 5 do 10 °C. Najviša dnevna uglavnom između 13 i 18 °C - javlja u svojoj prognozi DHMZ.

Foto: DHMZ

Početak tjedna stiže manja promjena vremena, temperature će blago pasti, ali i dalje će ostati toplo za ovo doba godine. Više oborina trebalo bi idućeg tjedna biti na Jadranu i uz Jadran...

