Stiže nam vrhunac toplinskog udara: Temperature i do 38°C!

Toplinski stisak neće popustiti niti danas. Stručnjaci iz DHMZ-a najavljuju temperature i do 38°C, a izdan je i meteoalarm za cijelu Hrvatsku. Za cijeli Jadran i zagrebačko područje izdan je narančasti alarm, a za ostatak zemlje žuti.

Foto: DHMZ

Niti u petak neće biti ništa bolje. Očekuje se pretežno sunčano i vruće vrijeme, ali u drugom dijelu dana moguć je i jači razvoj oblaka uz pljuskove i grmljavinu, uglavnom uz granicu sa Slovenijom te u Gorskoj Hrvatskoj.

- Zatim sunčanije, a potkraj nedjelje ponovno postoji vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom. U petak će zapuhati sjeverni vjetar s kojim će u subotu i vrućina malo popustiti, a u nedjelju jugozapadnjak - navode meteorolozi HRT-a.

Na Jadranu pretežno sunčano i vruće. Na sjevernom dijelu potkraj petka te ponovno potkraj nedjelje postoji mogućnost za pljuskove i grmljavinu. Zapuhat će bura, u nedjelju jugozapadnjak, a vrućina će malo popustiti.

Upravo zbog nestabilnog vremena u petak, DHMZ je izdao i crveno upozorenje za dijelove zemlje.

Foto: DHMZ

Kako piše stranica Severe Weather Report, val vrućina ugrijao je i more diljem Europe. Balearsko more uz istočnu obalu Španjolske doseglo je temperature i do 30°C. Slična situacija je i u Ligurskom moru kod Genoe.

Jadransko more je za koji stupanj ugodnije, tu se temperature kreću oko 26 do 27 Celzijevih stupnjeva.

I noć na petak bila je topla. U ponoć je u Senju izmjereno 29.9 stupnjeva Celzija, u Splitu 28.9, u Rijeci 27.8, u Dubrovniku 26.7 stupnjeva Celzija. U pet sati ujutro u Senju je bilo 28.1, u Splitu 25.7, u Rijeci 25, u Dubrovniku 25.1. stupanj Celzija.

