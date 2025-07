Toplinski val i tropske noći: Temperature do 37 °C, u petak stiže nova promjena vremena!

Pred nama su dani obilježeni pravim ljetnim vremenom – sunce, vrućine i ponegdje jaki vjetrovi. Iako će većinu Hrvatske zahvatiti stabilno i vrlo toplo vrijeme, iz DHMZ-a stižu upozorenja na visoke temperature i pojačan vjetar, osobito u priobalnim krajevima. Donosimo detaljnu vremensku prognozu za srijedu, četvrtak i petak.

Sunčano, vruće i vrlo vruće bit će u srijedu, s najvišim temperaturama zraka uglavnom od 31 do 36 °C. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponajprije podno Velebita i na južnom dijelu u prvom dijelu dana i vrlo jaka, a od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar.

U četvrtak će biti sunčano, poslijepodne ponegdje uz umjerenu naoblaku. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, u noći i ujutro bura. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu od 21 do 25 °C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 32 do 37 °C.

U petak će biti sparno i vrlo toplo no mogući su i pljuskovi i grmljavina, osobito uz granicu sa Slovenijom. Poneki pljusak moguć i za vikend kada će vrućina malo popustiti, ali kiša je izglednija idući tjedan.

DHMZ je izdao za srijedu narančasti alarm za riječku i splitsku regiju zbog visokih temperatura te žuti za zagrebačku, kninsku i dubrovačku regiju. Izdali su i žuto upozorenje za Kvarner, Velebitski kanal, srednju i južnu Dalmaciju zbog jakog vjetra.

