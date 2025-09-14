Obavijesti

NAGLA PROMJENA

STIŽE NEVRIJEME! DHMZ upalio žuti alarm za cijelu Hrvatsku!

STIŽE NEVRIJEME! DHMZ upalio žuti alarm za cijelu Hrvatsku!
Danas nas očekuje promjenjivo vrijeme s kišom i pljuskovima, lokalno i izraženim, dok će na Jadranu doći do smirivanja i razvedravanja prema večeri. Temperature će biti između 22 i 27 °C.

Hrvatsku očekuje dinamično i promjenjivo vrijeme, uz česte vremenske obrte i izražene meteorološke pojave. Prema prognozi, većina zemlje bit će pod utjecajem naizmjeničnih razdoblja oblaka i sunca, a mjestimice će se pojavljivati kiša te pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i izraženiji.

Na kopnu, osobito u unutrašnjosti i oko Zagreba, prijepodne možemo očekivati povremenu kišu, dok će pljuskovi biti češći poslijepodne, uz mogućnost grmljavinskih nevremena. Najizraženiji pljuskovi očekuju se upravo u drugom dijelu dana, no prema večeri slijedi smirivanje i razvedravanje vremena.

Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, ali tijekom poslijepodneva u unutrašnjosti dolazi do naglog okretanja na sjeverni i sjeverozapadni smjer, koji će ponegdje biti prolazno jak, a lokalno su mogući i olujni udari. Na Jadranu će jugozapadnjak u drugom dijelu dana slabiti, a zatim će mjestimice zapuhati umjeren sjeverozapadni ili jugoistočni vjetar. Na krajnjem jugu zemlje oborina će vjerojatno izostati, što donosi olakšanje onima koji planiraju boravak na otvorenom.

Najviše dnevne temperature zraka kretat će se uglavnom između 22 i 27 °C, što je ugodno za ovo doba godine. Jutarnje temperature u većini regija kretat će se od 14 do 21 °C.

DHMZ upalio alarm za cijelu zemlju

Zbog mogućeg olujnog nevremena, DHMZ je upalio žuti alarm za cijelu Hrvatsku! Žuti alarm označava potencijalno opasno vrijeme.

Hrvatska sutra

Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom između 9 i 13, na Jadranu od 16 do 19 °C. Najviša dnevna većinom između 22 i 27 °C, piše DHMZ.

