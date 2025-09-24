Stiže nevrijeme diljem zemlje: Najavili niske temperature, jake kiše, grmljavinu i olujni vjetar

Hrvatsku danas očekuje vrlo nestabilno i promjenljivo vrijeme, uz obilne oborine i mogućnost nevremena diljem zemlje. Prema najnovijoj prognozi meteorologa, već od jutra će biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na Jadranu i u njegovoj blizini lokalno se očekuju obilnije količine kiše, a postoji i mogućnost jačeg nevremena, osobito najprije na sjevernom Jadranu, a potom i u Dalmaciji.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni u unutrašnjosti, dok će na sjevernom Jadranu puhati umjeren do jak istočnjak i bura. U Dalmaciji se očekuje jugo, koje može biti i olujno, a od sredine dana vjetar će okretati na sjeverozapadnjak.

Temperature zraka bit će osjetno niže nego prethodnih dana. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva kretat će se između 21 i 25 °C, dok će u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj biti još svježije, od 16 do 19 °C. Zagreb će također biti pod utjecajem oblačnog i kišovitog vremena, s mogućim intenzivnijim pljuskovima i temperaturom između 15 i 18 °C.

Građanima se savjetuje oprez zbog mogućih lokalnih bujičnih poplava, jakog vjetra i grmljavinskih nevremena, osobito uz obalu. Pratite najnovije vremenske prognoze i upozorenja te planirajte aktivnosti u skladu s promjenjivim uvjetima.

Upaljen je meteoalarm za većinu zemlje. Riječka regija je u 'crvenom' zbog obilne kiše. Količina oborine > 150 mm, najavljuju iz DHMZ-a.

PODUZMITE MJERE kako bi se zaštitili. Djelujte prema savjetima danim od strane nadležnih službi. Očekuju se izraženije poplave koje će zahvatiti veće područje te poplaviti imovinu uz značajan rizik za živote te mogućnost evakuacija. Vjerojatni su veći prekidi u prometovanju te prekid i gubitak energije, komunikacije i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima.