DRAMATIČNA PROMJENA

Stiže jaka kiša i grmljavinsko nevrijeme, a na Jadranu jugo

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Jako kišno nevrijeme i vjetar zahvatili su centar grada Zagreba | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Najviša dnevna temperatura kretat će se između 21 i 26 °C, dok će na istoku i u Dalmaciji biti toplije, s vrijednostima od 25 do čak 30 °C. U Zagrebu će prevladavati promjenljivo oblačno vrijeme

Hrvatsku u utorak očekuje promjenjivo vrijeme. Većina krajeva imat će promjenjivu naoblaku, dok će zapad unutrašnjosti biti pretežno oblačan. Povremena kiša najizraženija će biti u središnjim dijelovima zemlje, dok su na sjevernom Jadranu i gorskoj Hrvatskoj mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom.

Istočna Hrvatska i jug zemlje uživat će u sunčanijem i suhom vremenu. Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren, uglavnom sjeveroistočni i sjeverozapadni, dok će na Jadranu puhati umjereno do jako jugo. Tijekom poslijepodneva na sjevernom Jadranu očekuje se prolazna bura.

STIGLA JE JESEN... FOTO Pogledajte što ide prema Hrvatskoj: Kiša, grmljavina i moguće bujice. Negdje i snijeg
Najviša dnevna temperatura kretat će se između 21 i 26 °C, dok će na istoku i u Dalmaciji biti toplije, s vrijednostima od 25 do čak 30 °C. U Zagrebu će prevladavati promjenljivo oblačno vrijeme s povremenom kišom, a najviša temperatura bit će između 22 i 24 °C.

DHMZ je za utorak izdao upozorenja za gospićku, riječku i splitsku regiju zbog grmljavinskog nevremena te za sjevernu Dalmaciju zbog vjetra. 

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.

