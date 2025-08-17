STIŽE NEVRIJEME Jaka oluja mogla bi razbiti toplinski val! Cijela zemlja je pod alarmom

Hrvatsku očekuje izrazito promjenjivo i nestabilno vrijeme. U unutrašnjosti zemlje bit će djelomice sunčano, ali manje toplo nego prethodnih dana, dok uz promjenjivu naoblaku treba računati na povremenu kišu i pljuskove s grmljavinom. Lokalno će pljuskovi biti izraženiji, osobito tijekom poslijepodneva u istočnim dijelovima Hrvatske i u Dalmaciji.

Vjetar će u većini krajeva biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dok će na istoku i sjeverozapadu povremeno biti i jači, osobito za vrijeme pljuskova. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, a podno Velebita očekuju se i olujni udari. Poslijepodne će ponegdje vjetar okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni.

Temperature će na kopnu biti ugodnije, s najvišim dnevnim vrijednostima između 26 i 31 °C, dok će na Jadranu i dalje prevladavati vruće, s temperaturama od 31 do čak 36 °C. Zagreb i šira okolica također će osjetiti nestabilnosti, uz mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine, a najviša dnevna temperatura očekuje se između 28 i 30 °C.

Stanovnicima i posjetiteljima savjetuje se oprez zbog mogućih izraženijih nevremena, posebice u poslijepodnevnim satima i na područjima podložnim jakom vjetru. Pratite lokalne vremenske prognoze i prilagodite aktivnosti vremenskim uvjetima!

Upozorenja na nevrijeme

DHMZ je za cijelu Hrvatsku označio meteoalarm. Cijela zemlja je u žutom, a riječka regija u narančastom. Za svaku regiju označen je žuti alarm zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, dok riječka regija dodatno ima i narančasti alarm zbog toplinskog udara.

Foto: DHMZ







Foto: DHMZ