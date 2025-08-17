Danas nas očekuje promjenjivo vrijeme s pljuskovima i grmljavinom u unutrašnjosti te jakom burom na Jadranu. Temperature niže na kopnu, dok će na moru biti vruće.
STIŽE NEVRIJEME Jaka oluja mogla bi razbiti toplinski val! Cijela zemlja je pod alarmom
Hrvatsku očekuje izrazito promjenjivo i nestabilno vrijeme. U unutrašnjosti zemlje bit će djelomice sunčano, ali manje toplo nego prethodnih dana, dok uz promjenjivu naoblaku treba računati na povremenu kišu i pljuskove s grmljavinom. Lokalno će pljuskovi biti izraženiji, osobito tijekom poslijepodneva u istočnim dijelovima Hrvatske i u Dalmaciji.
Vjetar će u većini krajeva biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dok će na istoku i sjeverozapadu povremeno biti i jači, osobito za vrijeme pljuskova. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, a podno Velebita očekuju se i olujni udari. Poslijepodne će ponegdje vjetar okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni.
Temperature će na kopnu biti ugodnije, s najvišim dnevnim vrijednostima između 26 i 31 °C, dok će na Jadranu i dalje prevladavati vruće, s temperaturama od 31 do čak 36 °C. Zagreb i šira okolica također će osjetiti nestabilnosti, uz mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine, a najviša dnevna temperatura očekuje se između 28 i 30 °C.
Stanovnicima i posjetiteljima savjetuje se oprez zbog mogućih izraženijih nevremena, posebice u poslijepodnevnim satima i na područjima podložnim jakom vjetru. Pratite lokalne vremenske prognoze i prilagodite aktivnosti vremenskim uvjetima!
Upozorenja na nevrijeme
DHMZ je za cijelu Hrvatsku označio meteoalarm. Cijela zemlja je u žutom, a riječka regija u narančastom. Za svaku regiju označen je žuti alarm zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, dok riječka regija dodatno ima i narančasti alarm zbog toplinskog udara.
