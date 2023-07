Stiže nova oluja. Civilna zaštita objavila satnicu kad dolazi nevrijeme u koji dio Hrvatske

Prema prognozi DHMZ-a, danas 24. srpnja 2023., na snazi je narančasto upozorenje za splitsku i dubrovačku regiju, zbog visokih temperatura i mogućeg toplinskog vala, moguća je grmljavina, mjestimice jak i olujan vjetar te tuča u prijepodnevnim satima na sjevernom Jadranu - osobito Istri, poslije 16 sati i Gorskom kotaru, karlovačkom području uz granicu sa Slovenijom, a poslije 18 sati Zagorju i Međimurju

Za sutra 25. srpnja 2023., izdano je narančasto upozorenje za zagrebačku i riječku regiju na moguće nevrijeme te za splitsku i dubrovačku regiju na toplinski val, objavili su iz Ravnateljstva civilne zaštite. Prema upozorenjima DHMZ-a, nevrijeme u zagrebačkoj, karlovačkoj, gospićkoj i riječkoj regiji može se očekivati i tijekom noći.

Javljaju da će sutra biti promjenljivo i vrlo nestabilno uz pljuskove i grmljavinu, mjestimice i olujna nevremena, već u noći u zapadnim predjelima. U Dalmaciji najviše sunčanih razdoblja.

Vjetar umjeren do jak jugozapadni na Jadranu i jugo, u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno i olujan. Najniža temperatura zraka od 18 do 22, na Jadranu između 24 i 29 °C. Najviša dnevna od 27 i 32, u Dalmaciji i do 35 °C.

Nevrijeme i u Sloveniji

Oglasila se i Agencija Republike Slovenije za okoliš (ARSO), koja je za poslijepodne za sjever Slovenije izdala narančasto upozorenje zbog mogućnosti jačeg lokalnog nevremena Upozorenje za sjeverozapad zemlje vrijedi od 19 sati, a za sjeveroistok od 18 sati.

Upozoravaju na mogućnost tuče, jakih udara vjetra, udara munje i obilnih padalina, prenosi RTV Slovenija.