Stiže nova promjena vremena

U većini Hrvatske tijekom prijepodneva doći će do postupnog porasta naoblake, a kiše i grmljavina ponegdje će biti već sredinom dana, a osobito poslijepodne i navečer, upozoravaju u utorak iz Državnog hidrometeorološkog zavoda uz napomenu da mjestimice može biti izraženijih pljuskova. U Dalmaciji će biti pretežno sunčano.

Zapuhat će slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, ponegdje moguće s jakim udarima. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, a na sjevernom dijelu navečer će okrenuti na buru i jačati.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati od 25 do 29, a na Jadranu i do 33 Celzijeva stupnja.

Hrvatska danas

U većini krajeva tijekom prijepodneva postupan porast naoblake. Kiša i grmljavina ponegdje već sredinom dana, a osobito kasno poslijepodne i navečer. Mjestimice može biti izraženijih pljuskova. U Dalmaciji pretežno sunčano. Zapuhat će slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, ponegdje moguće s jakim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, a na sjevernom dijelu navečer će okrenuti na buru i jačati. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 25 do 29, a na Jadranu i do 33 °C, piše DHMZ.

Foto: DHMZ

Hrvatska sutra

U unutrašnjosti u prvom dijelu dana pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Poslijepodne razvedravanje, no još mjestimice može biti pljuska. Na Jadranu djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom uz mogućnost za malo kiše ili neverine uglavnom u Dalmaciji. Vjetar uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeverni. Na Jadranu slaba i umjerena, mjestimice i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a u prvom dijelu dana na jugu jugo i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 18 do 23 °C. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24, na Jadranu od 25 do 30 °C.