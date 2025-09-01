Obavijesti

UFF...JOŠ KIŠE

Stiže nova promjena vremena: Narančasto upozorenje za Istru, najavili obilnu kišu i grmljavinu

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: DHMZ/pixsell

DHMZ je izdao upozorenje za utorak. Za Istru i Kvarner izdan je narančasti meteoalarm, dok je ostatak obale u žutom.

Sunce i ugodno vrijeme nakratko je izbrisalo iz pamćenja silnu kišu i nevrijeme koje je proteklih dana dosađivalo gotovo cijelu Hrvatsku. Već sutra dio zemlje ponovno očekuje tmurno vrijeme, a kako će vrijeme odmicati, tako će se kiša širiti po ostatku Hrvatske.

POGLEDAJTE VIDEO: Potop u BiH

Potop u Hercegovini 01:57
Potop u Hercegovini | Video: Čitatelj 24sata

- U unutrašnjosti djelomice sunčano, a uz naoblačenje od sredine dana u Gorskoj Hrvatskoj lokalno kiša ili pljuskovi, krajem dana mogući su i drugdje. U Dalmaciji veći dio dana većinom sunčano i suho, dok će na sjevernom Jadranu biti promjenjivo do pretežno oblačno s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, ponegdje izraženim - navode iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Puhat će slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar, a na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 16, na obali i otocima od 18 do 21 °C. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 29 °C.

Foto: DHMZ

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.

